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 - 25 de Julio de 2026 | 21:37

ELISA BEATRIZ MEYER DE VILLA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 25 de julio de 2026 a los 66 años. Su esposo Jorge Luis Villa. Sus hijos Luis, María Agostina, María José, María Emilia, María del Pilar y Eliseo Villa. Sus hijos políticos. Sus nietos y demás deudos  participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, este domingo 26/7 a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Pueblo Nuevo, nacida en Olavarría. Profesora de Matemáticas.

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