MARÍA DE LAS MERCEDES ZAPATA VIUDA DE ESCOBAR (Q.E.P.D.) | Infoeme
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 - 31 de Mayo de 2026 | 19:14

MARÍA DE LAS MERCEDES ZAPATA VIUDA DE ESCOBAR (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día   31   de  Mayo de 2026 a los    61   años de edad. Sus hijos: sus hijos políticos; sus nietos; sus hermanas y hermanos; sus hermanos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento " C".  Cierra Domingo 31/05 a las 22:00 Hs. Y reabre el Lunes 01/06 de 08:00 a 09:30. RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, Lunes a las 09:30 . 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: 4 de Octubre. Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada

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