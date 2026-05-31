MARÍA DE LAS MERCEDES ZAPATA VIUDA DE ESCOBAR (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 31 de Mayo de 2026 a los 61 años de edad. Sus hijos: sus hijos políticos; sus nietos; sus hermanas y hermanos; sus hermanos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento " C". Cierra Domingo 31/05 a las 22:00 Hs. Y reabre el Lunes 01/06 de 08:00 a 09:30. RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, Lunes a las 09:30 .

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: 4 de Octubre. Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada