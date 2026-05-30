CARLOS PEDRO RUPPEL (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 30 de mayo de 2026 a los 83 años. Su esposa Norma Cordal. Sus hijos Maria Silvina, Maria Eva, Juan Domingo y Cescencio Orlando. Sus hijos políticos Walter Poggi y Jorge Caballero. Sus nietos Jorgelina, Antonella, Roberto. Sus nietos políticos. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: Sala velatoria de Sierras Bayas, Departamento "A". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Sierras Bayas, sábado 30/05/2026 - 13:30 hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Sierras Bayas, nacido en Olavarría. Jubilado constructor.