ALICIA HERMINDA AYALA VIUDA DE GALLARDO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 29 de mayo de 2026 a los 69 años. Sus hijos Lucas, Maxi, Cintia, Melisa y Yasmin. Sus hijos políticos Gabriel, Facundo y Dario. Sus nietos Carina, Martina, Mateo, Quimey, Tiziano, Santino, Aaron, Zoe y Francesca. Sus bisnietos Vittorio y Giovanni. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 30/05/2026 - 11:30. Vecina del Barrio AOMA, nacida en Tapalqué. Pensionada.