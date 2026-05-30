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 - 30 de Mayo de 2026 | 09:49

ALICIA HERMINDA AYALA VIUDA DE GALLARDO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 29 de mayo de 2026 a los 69 años. Sus hijos Lucas, Maxi, Cintia, Melisa y Yasmin. Sus hijos políticos Gabriel, Facundo y Dario. Sus nietos Carina, Martina, Mateo, Quimey, Tiziano, Santino, Aaron, Zoe y Francesca. Sus bisnietos Vittorio y Giovanni. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos  participan su fallecimiento. Sin velatorio. Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 30/05/2026 - 11:30. Vecina del Barrio AOMA, nacida en Tapalqué. Pensionada. 

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