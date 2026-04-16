FRANCISCO MACRINA "PANCHO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 16 de abril de 2026 a los 87 años. Su compañera Magdalena Mendía. Sus hijos Fernando, Adrián, Verónica. Sus hijos en el afecto Luis María, Maxi, Luciana. Sus hijos políticos Andrea, Ana. Sus nietos Sol, Blas, Lara, Mica, Cande, Agustín y Marcos. Sus nietos en el afecto Magui, Martino y Pedro. Sus hermanos Delia y Juan Carlos; y demás deudos participan su fallecimiento. VELATORIO: España 2942, Departamento "F". El velatorio comienza a las 18:30 horas, horario de finalización a confirmar. SIN RESPONSO. CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz. DÍA Y HORA: A confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Barrio Hipólito Irigoyen. Nacido en Buenos Aires. Médico Neurocirujano.