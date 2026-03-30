JUAN JOSÉ STOJNIC "CHACHO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 30 de marzo de 2026 a los 70 años.

Sus hijos María José, Yanina, Damián, Brian y Anabela. Sus hijos políticos Fernando, Macarena, Milagros y Facundo. Sus nietos: Micaela, Diego, Bautista, Martina, Sol, Tiara, Gael, Aaron, Sara y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "C ". RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, martes 31/03 a las 8:30.

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Vecino de Loma Negra. Jubilado de la Fábrica Loma Negra.