LUZ DIANA LAGAR VIUDA DE MANUEL (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 03 de Febrero de 2026 a los 80 años de edad.

Sus hijos: Daniel Omar, Gustavo Javier, Marcelo Esteban y Claudio Rubén Manuel; sus hijas políticas: Silvina Rodríguez, Alejandra Spera, Marcela Simón y María Rosa Díaz; sus nietos: Cristian, Sebastián, Ezequiel, Agustín, Leonel, Karim, Milagros, Valentina, Facundo, Lautaro, Bruno y demás deudos participan su fallecimiento.

Barrio en el que vivía: Microcentro

Lugar de nacimiento: Benito Juárez

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada