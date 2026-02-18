VIRGINIA BEATRIZ KRIGER viuda de SCHAMBERGER (Q.E.P.D.) | Infoeme
 |  necrologicas
 - 18 de Febrero de 2026 | 21:31

VIRGINIA BEATRIZ KRIGER viuda de SCHAMBERGER (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 18 de Febrero de 2026 a los 81 años de edad.

 

Sus hijos Jose Luis, Cristina y German. Sus hijos políticos Mirian, Natalia y Fabio. Su hermano Eduardo. Su cuñada Cristina. Sus nietos Gladys, Leonardo, Soledad, Cristian, Sofía y Axel. Sus bisnietos Gonzalo, Melanie, Santino, Timoteo y Olivia. Su tataranieto Salvador. Su sobrina Graciela y demás deudos participan su fallecimiento.

 

Barrio en el que vivía: Vecina de Colonia Hinojo.

Lugar de nacimiento: Hinojo.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada

