Ocasionó disturbios en la casa de su ex pareja y amenazó de muerte a un policía: terminó aprehendido

El personal del Comando de Patrulla de Olavarría aprehendió a un hombre que provocó disturbios fuera del domicilio de su ex pareja.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicada en Dorrego al 3200 durante la jornada del jueves.

Al momento del arribo de los efectivos policiales y luego de que se le ordenara que se retirara del lugar, el hombre de 28 años amenazó de muerte a un oficial y se abalanzó hacia el con golpes de puño sin provocarle lesiones.

Finalmente y luego de trenzarse en lucha, fue reducido y aprehendido en el lugar. El hombre fue trasladado y alojado en la sede de la Comisaría Primera.

La causa fue caratulada como "amenazas infraganti, atentado y resistencia a la autoridad" y cuenta con la intervención de la UFI N° 4, a cargo de la doctora Paula Serrano.