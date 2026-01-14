El dólar oficial anotó su segunda baja al hilo y quedó a más de 6% del techo de la banda

El dólar oficial volvió a retroceder este miércoles 14 de enero luego de registrar su mayor caída diaria en casi dos meses. De este modo, se amplió la brecha con el techo de la banda.

En el Banco Nación, la cotización minorista cedió $5 y se ubicó en $1.480, mientras que en el segmento mayorista el tipo de cambio cotizó a $1.453. Por ende, la cotización está a un 6,2% del techo de la banda, actualmente en $1.543,20.

Durante la jornada se operaron apenas u$s262 millones. Tomando en cuenta ese escaso monto, sorprendió que el BCRA haya comprado u$s187 millones, una cifra que supera ampliamente el 5% del volumen del Mercado de Cambios que la autoridad monetaria había dicho que iba a adquirir en términos diarios.

En el segmento de los financieros, el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.526,49, mientras que el dólar MEP opera en $1.482,51. En tanto, en el mercado informal, el dólar blue avanzó $10 y se consiguió en $1.515.

El dato de inflación y el aumento del techo de la banda

La rueda estuvo atravesada también por el dato de inflación de diciembre, que el INDEC dio a conocer este martes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una aceleración al 2,8%, por encima de las expectativas del mercado, que apuntaban a un 2,3%. Este dato volvió a poner el foco en el esquema cambiario vigente desde comienzos de 2026, cuando el BCRA decidió indexar las bandas al último registro de inflación disponible y dejar atrás el “crawl” del 1% mensual.

Dado que las bandas se ajustan al inicio de cada mes en función del IPC conocido en ese momento —correspondiente a dos meses atrás—, el techo de la banda cerrará enero con una suba del 2,5%, en línea con la inflación de noviembre. Así, el 31 de enero el límite superior se ubicará en $1.564,30. A su vez, al 28 de febrero, el techo se incrementará otro 2,8% y alcanzará los $1.608,10.

La aceleración inflacionaria introduce presión para una mayor corrección del tipo de cambio con el nuevo esquema cambiario, aunque desde el Gobierno reiteran que el dólar no tiene por qué moverse automáticamente siguiendo los extremos de las bandas. En este contexto, el mercado evalúa hasta qué punto la estrategia oficial logrará contener las expectativas cambiarias, en un escenario en el que las tasas de corto plazo y la intervención del BCRA continúan siendo variables clave para la estabilidad del dólar.

