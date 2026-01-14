Aprehendido por la UTOI: cae un delivery de cocaína en el Barrio Pueblo Nuevo

Un olavarriense fue aprehendido este domingo en la zona del Barrio Pueblo Nuevo luego de que efectivos de la UTOI lo interceptaron en el marco de un operativo de saturación y descubrieron que iba con envoltorios de nylon con estupefacientes, elementos de corte y pesaje para la venta, además de dinero en efectivo.

El hecho se produjo cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) desplegaron un operativo en la zona mencionada y pararon al sujeto que circulaba en una moto 110cc.

Tras ser interceptado por los uniformados, le realizaron un requisa y encontraron entre sus pertenencias varios envoltorios de nylon con cocaína que pesaron en total unos 100 gramos. También iba con elementos de corte y fraccionamiento, una balanza de precisión y dinero en efectivo ocultos.

A raíz de esto último fue el que olavarriense quedó aprehendido en el acto y alojado en la Comisaría Primera por el delito de "Infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737", causa a cargo de la UFI Nº19 del Dr. Mañero.

En tanto, todos los elementos encontrados en la requisa fueron secuestrados como objetos de prueba en las pesquisas en curso.