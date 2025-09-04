Concejales presentaron un proyecto que busca fomentar el desarrollo turístico sostenible en las localidades rurales

Concejales de los bloques Juntos por Olavarría y PRO-ERF presentaron un Proyecto de Ordenanza para la creación del “Corredor turístico rural”.

Busca recorrer los puntos de interés más destacados de Espigas, Blanca Grande, Recalde y Mapis, que descubra la cultura, la historia, los atractivos, la gastronomía y las actividades rurales de cada una de estas localidades.

“El potencial turístico rural combina atractivos paisajes naturales, espacios históricos, religiosos, culturales y deportivos. Este proyecto busca fomentar el desarrollo turístico sostenible en la región, generando oportunidades para la comunidad.”, sostuvo el concejal Carlos Coscia.

Además indicó que “las localidades tienen propuestas que invitan a la tranquilidad, el descanso óptimo y atractivos culturales con arquitectura singular. En este corredor se encuentra la Laguna Blanca Grande, para pesca deportiva, actividades acuáticas, concursos de pesca, paseos en embarcaciones, cabalgatas, cicloturismo, avistaje de pájaros, naturaleza y aventura que convoca a locales, turistas y fanáticos de la pesca y la naturaleza, visitada por aficionados de todo el país”.

Finalmente señaló que este tipo de propuestas busca fomentar el desarrollo turístico sostenible en la región, generando oportunidades económicas para las localidades que conforman este corredor turístico y alrededores.