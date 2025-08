Alejado de la política, Hernán Bertellys anunció su regreso a los escenarios

El dos veces intendente del Municipio de Azul, Hernán Bertellys, regresará a los escenarios para despuntar su viejo oficio como cantante.

Ya alejado del ámbito político, luego de no superar las PASO del 2023 y quedar último en la interna, el ex jefe comunal de Azul se presentará en el Club Platense de Laprida, distrito originario del ex mandatario municipal azuleño

Bajo el nombre artístico “Hernán, Ritmo de Pueblo”y una imagen tocando el acordeón, se promociona el evento bailable como "la vuelta".

Cabe resaltar que en el verano anterior ya se había podido ver al ex dirigente cantando en las calles de su pueblo natal de manera muy distendida.

Bertellys se desempeñó como mandatario azuleño desde 2015 a 2019 y desde 2019 a 2023. En 2013 había tenido su ingreso a la política al ser elegido como concejal.

En 2023, tras las elecciones, Bertellys manifestó en declaraciones a El Tiempo: “Me voy a retirar de la política, absolutamente. Es más: no sé si estuve en ‘la política’. Yo creo que, dentro de unos años, no me voy a sentir parte de ‘la casta’. Nunca me sentí parte de la casta”.

Fuente: Séptima Sección