Palos de Colores: el Municipio recordó que no se puede edificar cerca del arroyo San Jacinto

A raíz de la detección de nuevos movimientos en la zona de Los Sauces, conocida comúnmente de los "Palos de Colores", el Municipio recordó que está prohibida la edificación en la franja de 50 metros del Arroyo San Jacinto.

"El Municipio de Olavarría recuerda a la comunidad que, por Ordenanza Municipal vigente, se encuentra prohibida la edificación de carácter permanente en la franja de 50 metros de ancho a ambos lados del arroyo San Jacinto", recalcaron desde el Municipio.

Dicha mención se produjo luego de que a fines del año pasado se concretó una denuncia penal por un hecho detectado y ahora, a raíz de consultas planteadas por vecinos de la zona, el Municipio tomó conocimiento nuevamente de movimientos en el sector dicha nomenclatura catastral es Partido: 78 (Olavarría) Circunscripción: 2 Sección: H Chacra: 741 Fracción: 17 Parcela: 1 Partida Inmobiliaria: 78-57055.

"Desde el área de Planeamiento municipal se recuerda que por ordenanza en la franja de 50m de ancho a ambos lados del arroyo San Jacinto no se pueden levantar edificaciones de carácter permanente", detallaron y agregaron: "No se ha presentado expediente ni verificado el proyecto y cabe destacar que se trata de un área donde los lotes no pueden tener menos de Ancho= 40m y Superficie= 2000m2. Los lotes a la venta tenían una superficie menor a los 1000m2".

En este marco especificaron que en noviembre de 2024, precisamente el área de Catastro inició un expediente y al mismo tiempo se realizó una investigación interna conjuntamente con las áreas de Legales, Dirección de Obras Particulares y Planeamiento.

"El Municipio solicita que ante cualquier inquietud se acerquen al Palacio Municipal para asesorarse y notificar cualquier situación irregular", concluyeron.