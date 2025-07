Murió Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath y emblema del heavy metal

El cantante y fundador de la banda Black Sabbath, Ozzy Osbourne, murió este martes a los 76 años, informó el portal de The Guardian. El artista había dado su último concierto el pasado 5 de julio en el estadio Villa Park, en Birmingham, en un evento benéfico titulado “Back to the Beginning”. Desde hacía unos años, Osbourne padecía la enfermedad de Parkinson.

La familia emitió un comunicado para informar sobre el fallecimiento del cantante. “Con más tristeza que las palabras pueden expresar, informamos que Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten nuestra privacidad”, indicó el mensaje.

Nacido el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Inglaterra, Osbourne alcanzó reconocimiento internacional como vocalista de la banda Black Sabbath, formada en 1968, considerada una de las pioneras del heavy metal.

En 1979, tomó la determinación de separarse del grupo debido a problemas personales y comenzó una carrera solista donde alcanzó un gran éxito como vocalista.

En paralelo a su carrera artística, su vida personal tuvo una gran exposición mediática, especialmente a partir de los años 2000, cuando participó junto a su familia en un reality show conocido como “The Osbournes”.

Conocido como “el padrino” del heavy metal”​ y “el príncipe de las tinieblas”, Osbourne fue tildado mucho tiempo de satanista. El sencillo “Mr. Crowley” de su primer álbum generó polémica por su contenido lírico, dirigido al ocultista Aleister Crowley, acusado en varias ocasiones de practicar el satanismo. En 1981, en la portada del álbum Diary of a Madman se incluyó una cruz invertida en la pared, imagen que avivó la polémica sobre el supuesto satanismo.

Osbourne sufrió adicciones a las drogas y al alcohol la mayor parte de su vida. En 1989 y en estado de ebriedad, intentó estrangular a su esposa Sharon. La policía lo arrestó y tuvo cargos de intento de homicidio. El juez dictó que tendría que pasar tres meses alejado de su familia e internarse en un centro de rehabilitación si quería volver a verlos. Sharon le pidió el divorcio tras el incidente, pero meses después la pareja se reconcilió.

En 2005 comenzó a sentir temblores, los que asoció en principio a sus adicciones. tras realizarse varios estudios fue diagnosticado de Parkinson, mal que lo acompañó durante los últimos 20 años. (DIB)