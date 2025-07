Mitos sobre el invierno: ¿es cierto que un enfriamiento puede causar enfermedades?

El frío extremo produce malestar, incomodidad y, en general, se cree que es causal directo de enfermedades. Pero, ¿es cierto que un enfriamiento puede dejar a una persona en cama y con fiebre? En realidad, las bajas temperaturas en sí no causan enfermedades, pero pueden predisponer al cuerpo a contraer infecciones o agravar patologías crónicas.

De este modo, puede afirmarse, que el frío puede debilitar el sistema inmunológico y favorecer la proliferación de virus y bacterias, especialmente en las vías respiratorias, aumentando la probabilidad de enfermar. En casos de exposición prolongada a temperaturas muy bajas, el cuerpo puede perder calor más rápido de lo que lo produce, lo que puede llevar a la hipotermia y, en casos extremos, a la congelación y la muerte.

Ante la ola de frío que azota a todo el territorio bonaerense, las autoridades de salud provincial emitieron una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias y proteger a los grupos más vulnerables. Las bajas temperaturas aumentan el riesgo de contraer infecciones estacionales como bronquiolitis, gripe, neumonía y Covid-19, patologías que, si no se tratan a tiempo, pueden volverse graves.

Desde el ministerio de Salud bonaerense que dirige Nicolás Kreplak recomiendan mantener hábitos sencillos que ayudan a no enfermarse, incluso durante un ola polar:

Ventilar los ambientes todos los días, incluso en días fríos.

Higienizarse las manos con frecuencia.

Evitar compartir utensilios como el mate.

Ventilar medios de transporte muy concurridos para renovar el aire.

Mantener distancia con personas que presenten síntomas respiratorios.

Mantener cuidado en la alimentación y la hidratación: consumir frutas y verduras ricas en vitaminas, caldos, infusiones tibias.

Además, se aconseja no suspender la actividad física: moverse, aunque sea dentro de casa, ayuda a conservar la energía corporal y mejorar el estado de ánimo. Aprovechar los momentos del día con luz natural también es importante para incorporar vitamina D.

Uno de los mayores riesgos durante el invierno es la intoxicación por monóxido de carbono, un gas tóxico y potencialmente mortal. Es muy peligroso porque no se puede ver ni oír, no tiene olor y no irrita. Por eso, se aconseja revisar el estado de estufas, calefones y cocinas, asegurarse de que tengan salida al exterior, y evitar el uso de braseros o artefactos sin ventilación adecuada.

Ante síntomas como fiebre, dificultad para respirar, ruidos en el pecho, decaimiento o pérdida de apetito, se debe acudir rápidamente a un centro de salud. También se recuerda que las vacunas contra la gripe, el neumococo y el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) están disponibles de forma gratuita para los grupos de riesgo.

Para más información, el Ministerio de Salud bonaerense habilitó el sitio “Invierno cuidado”, que ofrece consejos de prevención, acceso a un buscador de hospitales y vacunatorios por municipio, y materiales útiles para la comunidad. (DIB)