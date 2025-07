Vacunación: en vacaciones de invierno amplían el horario de atención en el Banco de Leche

El Municipio, a través de la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, se informa que durante vacaciones de invierno, desde el lunes 21 de julio hasta el sábado 2 de agosto, se llevará adelante una campaña local de vacunación, para completar esquemas de inmunización para vecinos y vecinas de todas las edades.

Bajo el lema “Entre todos nos cuidamos. Vacunate” se informa que a partir del próximo lunes 21 de julio se ampliará el horario de atención en el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche, que funcionará de acuerdo al siguiente cronograma:

Lunes 21 a viernes 25 de julio

7:30 a 18 horas

Sábado 26 de julio

8:30 a 16 horas

Lunes 28 de julio a viernes 1 de agosto

7:30 a 18 horas

Sábado 2 de agosto

8:30 a 16 horas

Dicha medida busca facilitar el acceso de toda comunidad con la finalidad de completar esquemas del Calendario Nacional de Vacunación en niños, adolescentes y adultos.

Por último, desde Epidemiología se aclaró que la vacunación en los Centros de Atención de la Salud del Partido de Olavarría se desarrollará en el horario habitual de atención.

Es importante recordar que todas las vacunas del Calendario Nacional son obligatorias, gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. El calendario incluye vacunas para todas las etapas de la vida, situaciones especiales o para grupos específicos.

Es muy importante mantener completo el Calendario de Vacunación. Las vacunas constituyen una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles por esta vía, que pueden ser graves para nuestra salud. Es nuestra responsabilidad y obligación que nos apliquemos las vacunas que nos corresponden durante todas las etapas de la vida, así como también acompañar a los más pequeños en este proceso, para evitar enfermarnos y contagiar a nuestra familia y otras personas.

Además, es fundamental tomar conciencia de que no sólo podemos enfermarnos nosotros, sino también contagiar a personas más vulnerables que no pueden recibir las vacunas por tener contraindicaciones para su aplicación.

Por ello se dice que la vacunación ofrece protección de la salud “en rebaño”. Cuando la mayoría de las personas en una comunidad están correctamente inmunizadas, si alguien adquiere una enfermedad inmunoprevenible, la enfermedad probablemente no se propague, ya que en su entorno entra en contacto con otras personas que están protegidas. De esta forma, la diseminación de la enfermedad quedará limitada y no alcanzará a individuos susceptibles que no hayan podido vacunarse por contraindicación médica (ejemplo: pacientes con cáncer).

Cabe aclarar que este sábado 19 de julio, el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche permanecerá cerrado teniendo en cuenta que el personal se encuentra abocado a una jornada de capacitación.

El Banco de Leche, se encuentra ubicado en calle Maipú 2832. Por mayor información, comunicarse a los teléfonos 421419 o 427799.