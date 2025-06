A descansar: se vienen dos feriados XL para una semana laboral XS

En pocos días llega algo inusual en el calendario laboral: nada menos que dos fines de semana largos consecutivos, que dejan en el medio una “semana extracorta”, entre el 14 y el 22 de junio.

Gracias al calendario oficial establecido por el Gobierno, se configuró un esquema ideal para escapadas, descanso o mini vacaciones. El primer fin de semana largo del mes será del sábado 14 al lunes 16 de junio. Ese lunes se conmemora el Paso a la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, fecha que originalmente cae el martes 17 pero se trasladó al lunes para conformar un fin de semana extendido.

Después de tres días hábiles, el martes 17, el miércoles 18 y el jueves 19, llega el segundo finde largo, que irá del viernes 20 al domingo 22 de junio. Allí el motivo es más tradicional: el Día de la Bandera, que recuerda el fallecimiento del general Manuel Belgrano. Este feriado es inamovible, por lo que siempre se celebra el 20 de junio.

Entonces, entre el sábado 14 y el domingo 22 de junio habrá seis días libres y apenas tres jornadas laborales.

¿Qué viene después? Habrá que esperar dos meses para otro fin de semana largo, ya que el 9 de Julio cae miércoles este año y es otra fecha inamovible; además de que no se pueden decretar dos días no laborables con fines turísticos pegados, como hubiera debido ser en este caso. Pero en agosto, el 17 -la conmemoración de la muerte de José de San Martín- cae domingo y el viernes 15 será no laborable.

Mientras que el próximo “finde XXL” tendrá lugar recién en noviembre, cuando al feriado por el Día de la Soberanía Nacional, el lunes 20, se le agregue un día no laborable con fines turísticos el viernes 21. Total, cuatro días en los que la administración pública y muchos trabajos privados no funcionarán. (DIB)