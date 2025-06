"Lilita" Carrió: "Antes de tener de jefa a Karina Milei me suicido en Mar Chiquita"

Infoeme | Política - 12 de Junio de 2025 | 16:29

La ex diputada nacional Elisa Carrió se metió en la estrategia electoral rumbo a las elecciones legislativas y el acuerdo de La Libertad Avanza (LLA) el PRO en la provincia de Buenos Aires, y dijo que "antes de tener de jefa a Karina Milei me suicido en Mar Chiquita" En medio de las negociaciones que llevan adelante entre otros dirigentes Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, "Lilita" cuestionó a su ex aliado, Mauricio Macri, a quien acuso de someter su estrategia política al de Karina Milei. "Yo le pregunto a Macri, ¿vamos a subordinarnos a la estrategia de una chica que hace torta, que habla con los perros y tira el tarot?", se preguntó. Tras asegurar que el Gobierno libertario "quiere obsecuencia o no quiere nada" y por eso ataca al "periodismo independiente", dijo que Milei orilla "la oscuridad de la república" porque "desprecia la ley y la desafía". Sin embargo, sus mayores críticas apuntaron al macrismo y al acuerdo que está a punto de cerrar en la provincia con LLA. "El periodismo no depende de los votos… los votos… Este chico (por Santiago Caputo), con su secta de tarotistas, y esta mujer…", sostuvo en declaraciones a LN+. Y fue allí que fue por más: "La verdad es que yo no nací para tener de jefa a Karina Milei, porque antes me suicido en Mar Chiquita. Como dije antes, sobre Alberto Fernández, lo hubiese hecho en San Clemente del Tuyú… Eso le pregunté a Mauricio Macri". Y continuó: "¿Cómo vamos a terminar? ¿Con una chica que hace tortas, que habla con los perros, que tira el tarot a cada periodista o cada persona que la va a ver. Y así arma el partido". (DIB)