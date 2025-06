El Gobierno de Kicillof no descarta cambiar la fecha de las elecciones bonaerenses

Pese a que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó a mediados de mayo el cronograma para realizar las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, que serán desdobladas de las nacionales, tras el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández, la fecha de ese comicio entró nuevamente en debate.

Si bien Axel Kicillof dijo que por ahora en provincia se votará para legisladores y concejales el domingo 7 de septiembre, la resolución del máximo tribunal ahora sacudió el escenario y el gobernador reconoció que “estamos en otro país”.

“Hoy te diría que estamos en otro país en este momento. Obviamente, en este momento yo te diría que las elecciones son el día que son y te digo, estamos todos un poco conmovidos y shockeados por la situación”, dijo Kicillof en diálogo con Cenital, sobre la fecha de los comicios y los plazos que ello implica, como el cierre de listas.

Ante la insistencia por una definición concreta sobre ese punto, el mandatario respondió: “No, no sé. Sé que ha pasado algo muy tremendo y que bueno, las consecuencias de toda índole las vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Sí creo que hay una vocación importante de todos los sectores de ver cómo buscamos una lista en común, era lo de lo que veníamos hablando”.

Pero también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, no descartó de plano que las elecciones bonaerenses vuelvan a unificarse con las nacionales, que serán el 26 de octubre. “En tanto sea una facultad que puede ejercer, no descarto que (Kicillof) dé vuelta atrás con el desdoblamiento”, dijo la mano derecha del mandatario en declaraciones a Futurock. Aunque aclaró que “no está ni en su cabeza ni en la mía pensar ahora en las elecciones”.

“Nuestra fuerza política está teniendo un debate necesario que se acelera en el marco del proceso electoral. Lo que pasó (el fallo de la Corte) viene a modificar el escenario general”, analizó. Y explicó que la decisión sobre el desdoblamiento “es una facultad que tiene el Gobernador”. “El proceso electoral está lanzado y la Junta Electoral tiene un cronograma en vigencia, pero son decisiones políticas que va a tener que tomar él”, agregó.

En ese contexto, cerró: “La decisión va a ser del Gobernador sobre qué hacer con este marco, que es completamente nuevo. Lo importante hoy es seguir trabajando y solidarizándose”. (DIB)