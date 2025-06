Wesner encabezó los festejos por el 40º aniversario del Jardín “Rinconcito Feliz” de Durañona

En el inicio de la tarde de este martes el Jardín Maternal Municipal “Rinconcito Feliz” de Durañona celebró su 40º aniversario, que convocó a toda la comunidad de la localidad y puntos vecinos del Partido de Olavarría. Los festejos fueron encabezados por el intendente Maximiliano Wesner e incluyeron no sólo el tradicional corte de tortas, sino que para la ocasión se organizó un evento artístico y se descubrieron además placas alusivas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la directora del Jardín, Alejandra De Sanzo, quien invitó a izar la bandera a la delegada municipal Mariel Arouxet, quien además es la primera egresada del jardín Rinconcito Feliz. Se trató de un emotivo momento, que fue acompañado del aplauso de todas las personas presentes.

Posteriormente, la Jefa Regional en Educación de Gestión Privada Romina Altafini hizo entrega de una cartelería alusiva al 10 de Junio, fecha en la que se conmemora el “Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas”.

“Este rinconcito del Partido, este rinconcito que nos enorgullece”, expresó el intendente Wesner al tomar palabra y agradecer la participación de cada una de las personas presentes. Se pudo ver no sólo a alumnos, familias, docentes y personal auxiliar, sino también ex alumnos, ex docentes y vecinos de la localidad rural, quienes no quisieron perderse la posibilidad de celebrar la cuarta década de vida de la querida institución educativa.

“Qué mejor que un día 10 de junio, que reafirmamos los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Para nosotros tiene una doble dimensión esta fecha, que da sentido de identidad a nuestra patria, nuestra soberanía. Hay que fortalecerlo todo los días desde la construcción colectiva de la educación desde la primera infancia”, continuó el jefe comunal.

Por último, enfatizó que “en este rinconcito de la patria reafirmamos la soberanía, construimos identidad. Feliz cumpleaños a toda la comunidad, a quienes hoy la transitan y quienes lo transitaron, al acompañamiento de la familia. Agradezco que estén aquí, para nosotros es emocionante compartir este lindo momento”, concluyó.

Posteriormente todo se trasladó al interior del jardín, donde se llevó a cabo el tradicional corte de torta y canto del feliz cumpleaños. Luego, los festejos continuaron en el salón del club Durañona, a escasos metros, donde se contó con la presentación artística de Las Rockerísticas.

Los festejos contaron con la participación de la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, la Secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, la Subsecretaria de Cultura Sofía Arévalo, el Director de Educación Diego Lurbe y el Director de Desarrollo de las Localidades Gastón Sarachu.