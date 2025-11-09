Reunión regional de Bomberos en Cacharí: los cuarteles avanzan en proyectos clave

Este viernes se llevó a cabo en la localidad de Cacharí una nueva reunión de la Región Centro Centro, con la participación de los seis cuarteles que la integran: General Alvear, Cacharí, Olavarría, Tapalqué, Del Carril y Saladillo.

Durante el encuentro se desarrolló una agenda de trabajo amplia, comenzando por una charla informativa sobre el próximo Encuentro de Jóvenes Bomberos Voluntarios en Mar del Plata.

Posteriormente, se abordaron temas administrativos vinculados a subsidios, rendiciones de cuentas y cuestiones federativas, garantizando la transparencia y el correcto funcionamiento institucional de la región.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la presentación y aprobación unánime del proyecto de creación del sitio web oficial de la Región Centro Centro.

Este nuevo espacio digital tendrá como objetivo fortalecer la comunicación interna y externa de la región, centralizar información institucional, capacitaciones, actividades, material técnico y datos relevantes para cada uno de los cuerpos. Además, permitirá mejorar la visibilidad del trabajo regional y optimizar la coordinación entre cuarteles.

La Región Centro Centro continúa consolidando instancias de trabajo conjunto, fortaleciendo la formación, la organización y el desarrollo de cada cuartel. Con esta nueva reunión y la aprobación del proyecto web, se reafirma el compromiso de seguir creciendo de manera articulada en beneficio del sistema bomberil y de las comunidades a las que se brinda servicio.