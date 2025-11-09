Reunión regional de Bomberos en Cacharí: los cuarteles avanzan en proyectos clave | Infoeme
Domingo 09 de Noviembre 2025 - 18:14hs
24°
Domingo 09 de Noviembre 2025 - 18:14hs
Olavarría
24°
Infoeme
 |  comunidad
 - 9 de Noviembre de 2025 | 15:25

Reunión regional de Bomberos en Cacharí: los cuarteles avanzan en proyectos clave

Los seis cuarteles de Bomberos Voluntarios de la Región participaron de un nuevo encuentro regional, donde se abordaron temas de formación, subsidios, rendiciones y se aprobó el proyecto para la creación del sitio web oficial de la Región Centro Centro.

Este viernes se llevó a cabo en la localidad de Cacharí una nueva reunión de la Región Centro Centro, con la participación de los seis cuarteles que la integran: General Alvear, Cacharí, Olavarría, Tapalqué, Del Carril y Saladillo.

Durante el encuentro se desarrolló una agenda de trabajo amplia, comenzando por una charla informativa sobre el próximo Encuentro de Jóvenes Bomberos Voluntarios en Mar del Plata. 

Posteriormente, se abordaron temas administrativos vinculados a subsidios, rendiciones de cuentas y cuestiones federativas, garantizando la transparencia y el correcto funcionamiento institucional de la región. 

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la presentación y aprobación unánime del proyecto de creación del sitio web oficial de la Región Centro Centro. 

Este nuevo espacio digital tendrá como objetivo fortalecer la comunicación interna y externa de la región, centralizar información institucional, capacitaciones, actividades, material técnico y datos relevantes para cada uno de los cuerpos. Además, permitirá mejorar la visibilidad del trabajo regional y optimizar la coordinación entre cuarteles.

La Región Centro Centro continúa consolidando instancias de trabajo conjunto, fortaleciendo la formación, la organización y el desarrollo de cada cuartel. Con esta nueva reunión y la aprobación del proyecto web, se reafirma el compromiso de seguir creciendo de manera articulada en beneficio del sistema bomberil y de las comunidades a las que se brinda servicio.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME