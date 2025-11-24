El Municipio destacó el éxito de la segunda edición de Olavarría Produce

Durante dos jornadas el Centro de Exposiciones del Municipio se convirtió en el punto de encuentro y vinculación de empresas de distintos puntos de la ciudad y la región. Fue gracias a la concreción de la segunda edición de Olavarría Produce, el evento organizado desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, en articulación con la Unión Industrial de Olavarría, Parque Industrial de Olavarría, Cámara de la Piedra de la Provincia, Cooperativa Agraria Limitada Olavarría, ACA y Sociedad Rural de Olavarría.

Se trató de una propuesta integral, que permitió no sólo que más de 50 empresas puedan exhibir su producción y/o servicios, sino que alrededor de 150 puedan ser parte de la Ronda de Negocios, un ámbito diseñado junto al Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires para la vinculación comercial, para la generación de nexos, contactos y, principalmente, oportunidades. Pero Olavarría Produce fue aún más que eso, ya que hubo también espacio para la formación, la capacitación y el intercambio a partir de la realización de charlas que fueron encabezadas por verdaderos protagonistas y referentes de la esfera productiva e industrial de nuestro país.

Tal es así que se contó con la participación del presidente del Banco Provincia Juan Cuattromo. el Secretario de Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de la Plata Daniel Tovio, el ex ministro de Producción de la Nación José Ignacio “Vasco” De Mendiguren y Juan Fera, quien fue durante más de 3 décadas presidente de la Firma MaxiConsumo.

Precisamente, tomando los conceptos de Fera en la disertación que marcó el cierre de Olavarría Produce, José Pablo Di Uono, secretario de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio, puso al trabajo en equipo como la clave para esta exitosa segunda edición. “Esto fue gracias al trabajo en equipo, de un Municipio que piensa y actúa de esa manera, que pone por delante el trabajo en conjunto, articulado entre lo público y lo privado, como ya se ha puesto de manifiesto en tantas otras propuestas o políticas en lo que va de la gestión”, ponderó.

“Desde el Municipio queremos agradecer a todas las personas y empresas que se han sumado, que han participado, que han entendido la importancia de que Olavarría pueda contar con este tipo de eventos, pero más aún de estos espacios de vinculación. Creemos siempre que la principal herramienta es el diálogo, tender puentes, acompañar para que esos lazos puedan crearse. Como Municipio nuestro objetivo y misión es estar cerca, dialogar siempre con el sector productivo, acercarle soluciones, pero también ser el nexo”, añadió.

“También quiero destacar lo exitoso de la Ronda de Negocios, en donde realmente fueron muchas las empresas que se pudieron llevar un contacto, concretar un encuentro, que puede abrir posibilidad de un nuevo negocio, una vinculación comercial, no solo aquí en olavarria, sino también en varios otros puntos de la región y el país que aquí se vieron representados”, celebró.

A la par, puso en valor la relevancia de poder concretar una propuesta de estas características y dimensiones:“Nuestro objetivo es que año a año vaya creciendo, que tome cada vez más volumen, que siga creciendo el número de actores presentes, que todos puedan verse representados y ser protagonistas”, concluyó.

Esta exitosa segunda edición fue también gracias al acompañamiento Banco Provincia de Buenos Aires (principal patrocinador) junto con las empresas PCR, Techint, Loma Negra, Coarco, Cemento Avellaneda, Hausagro, Center Valley -Jeep, Hauswagen, Inzama Potes, Zmg Argenta SRL, Bolsas Olavarría, Taller Avenida, Ganados Olavarría, Minexo Servicios Mineros, Medici Trailer, Diesel Lange – John Deere, Moduark y Renault- Pourtau.