MARÍA ANGÉLICA OLONDO de MONDRAGÓN (Q.E.P.D.) | Infoeme
Martes 07 de Octubre 2025 - 15:45hs
21°
Martes 07 de Octubre 2025 - 15:45hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  necrologicas
 - 6 de Octubre de 2025 | 20:41

MARÍA ANGÉLICA OLONDO de MONDRAGÓN (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 6 de Octubre de 2025 a los 92 años de edad.

Su esposo: Manuel Alberto Mondragón. Sus hijos: Juan Manuel y Martín Mondragón. Hijas políticas: Noelia García y Analía Poggi. Sus nietos: Valentina, Juan Ignacio, Joaquín, Santiago y Manuel Mondragón. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

 

Directores y Personal de Pinos de Paz, acompañan en el dolor al Dr. Juan Manuel Mondragón y su familia.

 

Lista Amarilla Conducción de Coopelectric participa el fallecimiento de la madre del Dr. Juan Manuel Mondragón y acompañan a su familia en el dolor.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP
LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME