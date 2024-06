Vecinos de La Matanza atraparon a dos ladrones y los obligaron a cantar el Arroz con Leche

Un insólito episodio se registró durante el fin de semana en el Conurbano bonaerense, cuando un grupo de vecinos redujo a dos ladrones que estaban por cometer un robo y los obligaron a cantar una tradicional canción infantil frente a las cámaras.

El hecho ocurrió en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, y fue registrado por un testigo con un teléfono celular. En las imágenes se escucha cuando uno de los vecinos le pidió a los sospechosos que cantaran el Arroz con Leche y, acto seguido, los dos hombres se pusieron a entonar la canción arrodillados en el piso.

Los delincuentes empezaron a cantar con la cabeza gacha para evitar que los golpeen en la cara, sin embargo el vecino que lidera la humillación afirma: "Mirame bien, no les vamos a pegar. Filmalo a los dos y que canten el Arroz con Leche'". De esta manera, ambos sujetos entonaron la canción de cuna aplaudiendo.

En el video que se viralizó en redes sociales se escuchan las órdenes del mismo vecino: "¡No les peguen, quiero que canten! Ahora van a cantar el Himno, si se equivocan se pudre todo", agregó.

Tras la amenaza del vecino, uno de los delincuentes, visiblemente nervioso, confesó: "Yo no me sé el Himno". Aunque segundos después los ladrones terminaron cantando la canción patria, uno poniéndose una mano en el corazón y el otro con las palmas de sus manos hacia el cielo.

Por último, el vecino que llevó adelante la humillación lanzó una advertencia final para los vecinos: "No tienen que venir más para acá. No los voy a largar. No se regalen. No tienen que venir más para acá. Acá los vamos a romper todo. Los vamos a romper todo de verdad".

Fuente: 0221.com.ar