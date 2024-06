Alan Cos: “Tenía muchas ganas de volver y salió como lo imaginé”

El Juan Manolio volvió a ser escenario de un Festival de Boxeo y finalizada la velada con un combate profesional y festejo local, Alan Cos habló con la prensa.

“Fueron largos los dos años de parate, no veía la hora de que llegué el momento de subir al ring”, comenzó diciendo Alan Cos tras vencer a Diego Miluzzi por knock-out en el tercer round y agregó: “Tenía muchas ganas de volver, salió todo como lo imaginé y ganamos en casa”.

Sobre la pelea enmarcada en la categoría Súper Liviano, el púgil que pasó dos años de inactividad y volvió a radicarse en Olavarría, explicó que “era un rival duro, pero estábamos preparados para explotar en el segundo round, lo teníamos planeado y salió con esa mano que entró a la sien”.

El representante de Boxing Cos que estrenó también compañía en el rincón aseguró que “mi entrenador -NdR: Marcelo Crucce- me agarró ahora, entrené la última semana en Las Flores, pero vamos a firmar un contrato con la idea de pelear algunas peleas más en el país y aspiramos a irnos fuera del país porque no paramos más ahora”.

Por último, Alan Cos agradeció a sus sponsors y la presencia del público presente en el Juan Manolio, pero no tuvo más que palabras de elogios para su mamá, una de las organizadoras de la velada: “Mi vieja es una grosa, si no fuera por ella yo no estaría acá. Está atrás mío siempre y ahora vamos a tener una anécdota muy linda, porque ella fue la primera en pelear acá y ahora yo tengo mi debut en el mismo lugar; tenía que ser así, era lo mío”.