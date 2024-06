A seis meses de iniciar la gestión municipal, la jefa de Gabinete municipal Mercedes Landivar brindó este viernes declaraciones radiales, donde habló sobre irregularidades de la gestión anterior, el aumento del boleto de colectivo, paritarias y un nuevo aumento de tasas.

“Estamos muy contentos, es un desafío muy grande estar frente a un municipio de Olavarría que tiene tanta diversidad”, señaló Landivar en diálogo con Radio Olavarría.

En ese sentido, comentó: “no estamos en el mismo punto que en el arranque, hoy estamos parados de otra manera, con mucha información y con un diagnostico de situación, con la posibilidad de tomar decisiones y planificar a mediano y largo plazo”.

Respecto a la situación del Municipio al momento de asumir, sostuvo: “nos encontramos con un Municipio, en primer lugar, de compartimentos estancos. No había una interacción entre las secretarías, las subsecretarías, con lo que eso implica en la optimización de los recursos”.

“No existía un trabajo en conjunto, un trabajo integrado y tampoco una planificación a mediano y largo plazo, sino que cada secretaría trabajaba según su impronta, sus maneras de tomar decisiones y a demanda. Esto hace que no se trabaje de manera planificada” sostuvo, y añadió que había áreas que “no respetaban como corresponden los procedimientos administrativos”.

En ese sentido, dijo que “tenemos avanzados varios sumarios administrativos que han derivado en cuestiones judiciales. Después en la evaluación de ciertos expedientes que tienen irregularidades, si se configurara un delito penal, no vamos a dudar en hacer la denuncia como corresponde. Estamos evaluando ciertos expedientes que no cumplen con el procedimiento administrativo que tienen que cumplir”.

Landivar recordó los casos de las viviendas TUVI, la causa Terrenos y los sucesos ocurridos en el área de Desarrollo Humano y Calidad de Vida: “son todas irregularidades por falta de planificación, la falta de cumplimiento de procesos administrativos, una falta de control”, exclamó.

Aumento de tasas

La funcionaria confirmó que desde el próximo semestre, que comenzará en el mes de julio, habrá un nuevo aumento de tasas municipales.

Ante esto, aclaró que esto no se da “porque uno lo quiera hacer caprichosamente”, sino porque “se hace inviable sostener la prestación de servicios”.

Uno de estos servicios es la recolección de residuos. Actualmente el Municipio paga a la empresa Malvinas una suma de más de 700 millones de pesos por mes, lo cual según explicó Landivar implica un 16% de los gastos: “es uno de los contratos que más nos preocupa y nos ocupa”, indicó, y agregó que “todo lo que estamos recaudando de servicios urbanos no alcanza para pagar el servicio de recolección de residuos”.

La situación del transporte

“La verdad que es una situación muy difícil la del transporte”, expresó Landivar, en el marco del aumento del boleto anunciado este viernes. Expresó que el transporte “hoy es muy difícil de sostener, sobre todo por el valor del combustible, de los insumos y sostenerlos en buenas condiciones”.

“Se está haciendo muy difícil por los aumentos que hubo y la quita de los subsidios nacionales. El esfuerzo lo estamos haciendo los Municipios, entendiendo que los trabajadores y estudiantes aún más necesitan del transporte público”, aseguró.

En ese sentido, dijo que el transporte público “es un servicio que siempre funcionó acompañado del estado Nacional, provincial y municipal. Si bien es un servicio que lo gestiona un privado siempre necesitó del acompañamiento del Estado para poder funcionar. Es un servicio público que tiene que funcionar con el acompañamiento del Estado.”

Paritarias municipales

El próximo martes por la tarde se llevará a cabo una nueva reunión entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales en busca de llegar a un acuerdo paritario.

Landivar valoró que “en todo este tiempo no se ha cortado el diálogo, nos hemos reunido muchísimas veces. Vamos a trabajar en conjunto para intentar llegar a la mejor síntesis”.

Asimismo, sostuvo que el atraso salarial “no es de ahora”, sino que “tiene que ver con la gestión anterior”.

“El objetivo es recomponer el salario, pero la recomposición salarial es compleja de plasmarla sobre todo con lo que tiene que ver con la situación económica financiera del Municipio. El esfuerzo siempre esta y es una de las prioridades”, cerró.