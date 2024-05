Multisectorial de la CGT Olavarría definió a la Ley Bases como "perversa" y acordó establecer un plan de lucha

En la tarde de este miércoles, en el Sindicato de Gráficos ubicado en Necochea al 1521, se reunieron al menos 50 personas en representación de diferentes organizaciones sociales, políticos y sindicales convocados por la CGT Olavarría.

El primer encuentro tuvo como objetivo el contundente repudio a la Ley Bases y "al modelo de país que quiere construir el presidente Javier Milei".

En ese sentido, frente al fuerte aumento del desempleo y niveles de pobreza sin precedentes, la CGT revalorizó al trabajador olavarriense.

La primera en tomar la palabra fue la Secretaria Gremial, Estela Peralta, quien abrió el diálogo en esta jornada: "queremos escuchar a todos y a todas para pensar en futuros lineamientos y agendas, frente a esta situación que viene con polémicas reformas laborales".

Luego, la concejala de Unión por la Patria, Hosanna Cazola aseguró que "la coyuntura y el momento político e histórico demandaban este encuentro, creo la agenda de trabajo indudablemente tiene que ser transversal para que cada uno de los reclamos que llevamos adelante no sean sectorizados ni fragmentados".

En ese sentido, manifestó que "es un desafío muy grande el poder generar la unidad de todo el campo popular, de los trabajadores y las trabajadoras".

En tanto, Lucas Miriuka, el titular del Ministerio de Trabajo regional fue muy contundente con su manera de ver al Proyecto de Ley Bases: "Es una ley perversa en todos los puntos" .

Durante su alocución celebró el encuentro y reconoció que desde su lugar, lamentablemente, esperaba esta situación en la ciudad, "como la caída del empleo, despidos, paralización de la obra pública, caída de la producción minera y de la industria, entre otros".

"Veo un deterioro de la capacidad adquisitiva gigante en Olavarría que arrastra a otros rubros. La vamos a tener complicada por la el Proyecto tiene un montón de aristas y se ve punto a punto que se está haciendo todo para el empleador, tanto para el empleador que le da lo mismo tenerlo con ART, le da lo mismo tenerlo en blanco".

Para Miriuka, "volver a tener ese tipo de leyes es castigar al trabajador que no está registrado, no tiene obra social y no aporta. También elimina la jubilación preparatoria".

En la reunión, también estuvo presente Carlos Manzur, uno de los delegados regionales de la CGT. El referente fue muy reflexivo en su discurso y se preguntó: "¿Si en seis meses llegamos a donde llegamos, qué nos prepara estos tres años y pico por delante?".

"La necesidad de formar esta multisectorial es porque atomizados no somos nada. Nos agarran uno por uno, CGT, trabajadores, monotributistas, comedores, jubilados, y de a uno nos van haciendo pedazos", repensó.

Asimismo, valoró la invitación del intendente Maximiliano Wesner. "Aprovechemos la mano que nos brinda para trabajar en conjunto porque pronto vamos a tener amigos, compañeros, familiares, compañeros que no recibirán comida. Pronto vamos a tener compañeros que se jubilan que no van a saber cuánto van a cobrar y cómo van a cobrar. Vamos a tener chicos que quieren ir a la escuela y no pueden ir porque no hay presupuesto, para nadie hay presupuesto, excepto para los senadores que ya aumentaron un poquitito el sueldo", pronosticó Manzur.

"De acá tiene que salir un plan de lucha, algo concreto. Hagamos las reuniones que sean necesarias para ayudarnos entre nosotros, por un comedor, por la universidad, por la cultura", resumió el Delegado Regional de la CGT.

También estuvieron presentes Liliana Schwindt, Guillermo Santellán, Federico Aguilera, integrantes del Movimiento Evita, Verónica Danelli de Suteba, el Presidente del Consejo Escolar Ariel Rodríguez, referentes del Foro Olavarría, José Stuppia en representación del Sindicato de Municipales, referentes de movimientos sociales y comunidad en general.