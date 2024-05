Antonio Gasalla fue internado de urgencia y hay preocupación por su estado de salud

Antonio Gasalla fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi con un cuadro de neumonía. El famoso actor de 83 años, se sabe, enfrenta serios problemas de salud desde hace largo tiempo.

“Hay mucha preocupación por la salud de Antonio. Él ya venía con algunas complicaciones, se encuentra internado en estado crítico. Más no podemos decir, porque no sabemos”, dijo el periodista Carlos Monti en su programa Entrometidos (Net TV).

Días atrás, Carlos Gasalla, su hermano, estuvo presenciando el estreno de teatral de Esperando la carroza y dio algunos detalles sobre la salud del actor. “Antonio está muy cuidado, pero lamentablemente tiene una enfermedad que no le permite circular”.

Y agregó: “Hemos podido sacarlo a flote. Está bien. Tiene algunos problemitas también orgánicos, pero los está superando. No hay otro remedio que atenderlo muy bien y llevar adelante la situación”.

Gasalla padece un daño cognitivo grave que le hizo perder la memoria y casi no está conectado con la realidad. Por sus problemas de salud había dejado la actuación hacía ya algo más de dos años.

Si bien no trascienden los detalles de su cuadro -demencia senil progresiva-, Gasalla está delicado. Capocómico, actor, director y figura incuestionable del espectáculo argentino, hace más de 1.500 días que no actúa. Sin saberlo, se despidió en enero de 2020.

El pasado mes de enero, Marcelo Polino fue a visitar a su querido amigo y comentó por televisión: "Antonio ya no reconoce a nadie y no recuerda que él fue actor. Yo quería darle un abrazo antes de venirme a Mar del Plata y me encontré con un Antonio cuya patología va cada vez más rápido".

"En un mes y pico -dijo-, su deterioro cognitivo fue muy grande. Ya no me conoció, no conoce a su hermano, no sabe que fue actor...". En el contexto de un panorama triste, Gasalla cuenta con una ayuda muy grande: "Se encuentra con un equipo de médicos y una familia que están presentes a diario", agregó el conductor.

"Inclusive tiene un cuaderno en el que le hacemos escribir los nombres y fechas, como para que no pierda la escritura. Pero eso ya le cuesta un montón. Me fui de ahí con una gran tristeza, con una gran pena ", detalló a principios de año.

Su amigo Carlos Perciavalle también se expresó. Esto fue hace unos días, previo a la última internación: “Lo vi muy bien más allá del cuadro que padece. Nos agarramos de las manos, él estaba muy sonriente mientras le hablaba y con esos ojazos que tiene grandotes, yo le iba contando que me casé y me respondía asintiendo con la cabeza. Aproveché a mandarle saludos de otra gran amiga nuestra, de Graciela Borges”, señaló para el medio Teleshow.

En septiembre de 2023, Gasalla también era noticia por una internación. "Es un tema digestivo que se venía tratando", se informó en ese momento. Según su hermano, Antonio fue siempre "medio reacio" a los médicos y cuando lo tuvieron que internar, "le hicieron un chequeo general y aparecieron algunas cosas que no conocíamos".

