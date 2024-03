El Torneo Preparación: entre los partidos no jugados y tres que sí

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas debía jugar varios partidos, pero solamente se jugaron tres por una falla organizativa.

Resulta que debían ponerse al corriente Hinojo vs Racing y Ferro vs Chica, suspendidos por diversos motivos en la 2° y 4° fecha, pero el certamen seguirá teniendo pendientes ya que los árbitros no fueron designados y los equipos se notificaron de la noticia ya en la cancha.

Las tres categorías del “Chaira” viajaron hasta el Enrique De la Quintana para completar los partidos de la Zona 1, pero a pesar de esperar en el recinto “albiverde” los árbitros no se presentaron.

Misma situación vivieron en el Pedro Iriart Legorburu y el Domingo Colasurdo, donde Sierra Chica y Ferro debían jugar la pendiente de la 2° fecha, pero no se jugaron los cuatro duelos.

Los que sí jugaron y abrieron la 5° fecha fueron las tres categorías mayores entre El Fortín y Embajadores en el Ricardo Sánchez con mayores alegrías para el local.

La actividad proseguirá en el transcurso de la jornada del próximo sábado con la disputa del grueso de partidos.

Los resultados:

En Séptima:

El Fortín 2 – 0 Embajadores

En Sexta:

El Fortín 0 – 3 Embajadores

En Quinta:

El Fortín 1 – 0 Embajadores