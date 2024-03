El tío del presidente Javier Milei, "Chicho", al borde del desalojo

El tío del presidente Javier Milei, Juan José Milei, contó que lo están por desalojar de su casa y dijo que “ojalá” su sobrino pueda ayudarlo.

Así lo expresó en declaraciones televisivas “Chicho”, como es apodado el hermano de Norberto Milei, padre del mandatario y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Juan José relató que hace varios años contrató a un abogado para iniciar un litigio judicial a la empresa de seguridad en la que trabajaba, pero dice haber sido estafado por el letrado.

Según especificó en el relato a TN, el abogado le prestó dinero a “Chicho” y, como garantía, le pidió la escritura del departamento.

Ahora, la titularidad de ese departamento, ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal, fue cambiada y el tío del jefe de Estado está por ser desalojado.

"Hace cinco días me llegó una nueva carta de desalojo. La Cámara ahora tiene que decidir y voy a ver qué pasa. Contraté abogados y me dijeron que él tiene todo a su favor", relató.

En esa línea, “Chicho” continuó: “Ojalá que Javier me pueda ayudar, en lo demás me puedo arreglar. Tengo claro que laburando lo pago todo y estoy bien".

“El tema es que me puedo quedar en la calle. Me gustaría que él o Karina me llamen si leen la nota”, sumó Juan José.

El tío del primer mandatario dijo además que nunca tuvo un vínculo fluido con el Presidente. “Los que se comunicaban siempre, cuando vivían, eran mi papá y mi mamá. Vino a mí casa muy poco, para algún cumpleaños, pero nada más”, contó en diálogo con Splendid AM 990.

Por otra parte, “Chicho” reveló su simpatía con el kirchnerismo y que en las últimas elecciones votó contra su sobrino.

“Mi papá era más peronista por mi abuelo. Tenía 5 o 6 años, no entendía mucho de política cuando era chico. Después, pasó el tiempo y con compañeros, charlando, que Cristina (Kirchner), este y el otro, me gustaba más Cristina y bueno”, contó.

En este sentido, el familiar del jefe de Estado afirmó: “En la última elección voté a Massa, porque Cristina decidió que siga Massa para presidente y yo seguí lo mismo que decidió ella. No me gusta el peronismo para nada, siempre me gustó más el kirchnerismo”.

A pesar de su gusto por la figura de la ex presidenta, Juan José dijo que quiere que a su sobrino le vaya bien. “A Milei le deseo lo mejor. Ojalá que siga triunfando, que gane y la Argentina se vaya para arriba”, subrayó.

Fuente: Noticias Argentinas.