El ajedrez local de luto con el fallecimiento de Juan Wolfgang Kromberger

A los 86 años dejó de existir Juan Wolfgang Kromberger, quien fuera una pieza fundamental para la gestación y difusión del ajedrez en Olavarría y desde la entidad reguladora y demás trebejistas dieron a conocer la noticia con total pesar.

Dando sus primeros pasos en la práctica de la disciplina en el año 1944, Kromberger fue prácticamente contemporáneo, e incluso precedente, a la Federación de Ajedrez de Olavarría, ya sea en diferentes facetas como jugador, dirigente u organizador, destacándose principalmente por estas dos últimas.

En lo que respecta a la práctica del ajedrez, cimentó las bases sobre las cuales comenzaría a afirmarse el juego ciencia como deporte en nuestra ciudad, siendo un partícipe de instituciones locales como la Unión Clasista, Boca Juniors, entre otros clubes, que realizaron las primeras competencias de ajedrez no solo de Olavarría, sino también de la región.

Con la llegada de la actividad federativa al ajedrez y la fundación de la Federación de Ajedrez de Olavarría hacia el año 1966, Kromberger rápidamente se transformó en la columna vertebral de la entidad, ejerciendo el rol de Presidente de la FAO entre los años 1979 a 1996, hechos por los cuales luego fue reconocido como Presidente Honorario debido a su aporte incansable a la práctica del deporte, como así también por su club, la Sociedad de Fomento “Pueblo Nuevo”, quienes optaron por incluir su nombre en diferentes ediciones del Abierto “Banco de Leche”, organizado por la entidad, en su honor.

En lo que respecta a su faceta como organizador, por décadas llevó adelante la logística de las competencias no solo para el calendario local, sino también de la región y la provincia, incluyendo entre ellas la llegada del Gran Prix de la Provincia de Buenos Aires a nuestra ciudad de manera anual, e incluso competencias de carácter internacional, destacándose el Magistral de Olavarría del año 1993, donde se hicieron presentes en nuestra ciudad jugadores de los planos más altos del ajedrez nacional.

Por si lo anterior no fuera suficiente, no fueron pocas las oportunidades en las que ofició de árbitro haciendo gala de su título de Árbitro Regional otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez, para lo cual se valió de sus conocimientos del tradicional sistema suizo, realizando los emparejamientos ronda a ronda y torneo a torneo de manera manual, cuando aún no existían las computadoras, frente al asombro y los elogios de todos los presentes.

Como jugador, Kromberger fue un participante recurrente y un habitual animador de todas las competencias propuestas a través de las diferentes décadas en las que estuvo activo, independientemente del ritmo de juego, siendo poseedor del cetro local de la categoría Sénior en numerosas oportunidades. Asimismo, en lo que refiere a competencias por equipos, tradicionalmente fue un representante habitual de nuestra ciudad en el Torneo por Equipos “Playas de Necochea”, donde año tras año repitió presencia a través de diferentes combinados conformados por amigos.

Juan, quien en una entrevista reciente mencionó “el ajedrez es mi vida, para mí es como volver a revivir”, al momento de su fallecimiento a sus jóvenes 86 años estaba disputando el Torneo Oficial de Tercera Categoría, en el cual a falta de una ronda se encontraba compartiendo el segundo puesto y contaba con serias chances de ascenso a la Segunda Categoría demostrando, una vez más, su pasión por la práctica de la disciplina a pesar del paso del tiempo.

Por todo lo expuesto anteriormente, Kromberger supo ganarse el respeto de la comunidad ajedrecística de la ciudad y la región, incluso siendo conocido por algunos como “el patriarca del ajedrez olavarriense”. Es por ello que toda la comunidad ajedrecística despide a un colega, dirigente y amigo, saludando y acompañando a su familia en su pérdida y celebrando la vida de Juan y sus contribuciones hacia la práctica del juego ciencia en nuestra ciudad.