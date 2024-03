Iba en una moto sin patente y con el número de motor limado: fue aprehendido

Un hombre de 26 años fue aprehendido luego de que este sábado efectivos de la Policía Local lo sorprendieron circulando en una moto sin patente y con un motor adulterado: el motociclista terminó en la comisaría y el vehículo secuestrado.

El hecho ocurrió sobre calle Piedras y Líbano en donde los uniformados lograron interceptar al sujeto que iba en la moto marca Dayang 110 ya que no tenía la patente y luego descubrieron que tenía un motor con el número de serie suprimido.

El olavarriense fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera en donde quedó alojado a disposición de la UFI Nº7 que inició una causa caratulada como "Infracción Art. 289 Inc "C" del C. P.".