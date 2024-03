Confirmaron el primer caso autóctono de dengue en Olavarría

En el marco de una conferencia de prensa convocada por el equipo de salud municipal para este jueves por la mañana se confirmó el primer caso de dengue autóctono en Olavarría. Se trata de un paciente adulto que ya está dado de alta.

"Hasta la fecha en la historia sanitaria de Olavarría no teníamos casos de dengue autóctonos y puntualmente con lo que venía sucediendo en las últimas semanas, en los últimos meses, tuvimos 24 casos que eran sospechosos de los cuales se estudiaron, de estos 24 casos sospechosos, 8 fueron los que dieron positivo, 8 dieron negativo y 8 están aún en estudio", explicó el subsecretario de Salud, Fernando Alí.

En este sentido, señaló que de estos 24 casos sospechosos "son tanto del sistema privado como los del sistema público". Los casos no autóctonos detectados generalmente son de personas que estuvieron en grandes ciudades y en otros países.

A su vez, explicó que el equipo de salud está abordando de forma protocolar e interdisciplinaria todo lo que tiene que ver con la denuncia de los casos sospechosos de dengue y en particular el caso autóctono confirmado.

En este contexto, la infectóloga María del Carmen Weis afirmó que "ante todo caso sospechoso, persona que tiene síntomas compatibles con dengue o que haya viajado a un determinado lugar que hasta lo que era en este momento eran zonas donde ya estaba instalado, se deben realizar las acciones y la consulta precoz".

"Siempre trabajamos ante la sospecha de casos. Hay una serie de pasos que se realizan, ante la consulta precoz de la persona al sistema de salud se notifican las distintas áreas y se hacen las acciones focales, qué son los controles en el domicilio y en las manzanas de alrededor, indicando a la población que tome conciencia sobre la situación y los cuidados que tienen que tener", agregó.

Más allá de las medidas tomadas desde el Municipio, aseveró que "necesitamos fundamentalmente la colaboración de la población y de la comunidad porque sabemos que este es un tipo de enfermedad que se transmite a través de un mosquito, no se transmite de persona a persona, este mosquito está en el domicilio o en la periferia del domicilio, entonces la única manera de disminuir los casos o poder controlarlos es eliminando los criaderos del mosquito y eso es mantener la casa en condiciones y evitar el criadero, para eso no tiene que haber ningún reservorio de agua que es donde la hembra que es la que transmite este tipo de enfermedad, coloca los huevos".

Con respecto a los síntomas del dengue, indicaron que "se caracteriza por fiebre alta, dolor muscular, dolor de las articulaciones, pero lo que es clave es que tiene ausencia de otros síntomas que podrían ser compatibles con otra enfermedad, sobre todo respiratorios. Y esa sería como la diferencia, fiebre alta y ausencia de síntomas respiratorios. No hay estornudos, no hay tos, no hay dolor de garganta. Es una fiebre muy alta que sí se acompaña generalmente de dolor de cabeza muy intenso, principalmente detrás de los ojos, y sudoración, y bueno, todo lo que tiene que ver con la fiebre en sí".

"Una fiebre que tiene más de 7 días tampoco es un caso sospechoso de dengue. Ante esta situación que nos puede pasar con nuestra familia, con un compañero de trabajo, con alguien, algún vecino, que sepamos o tomamos conocimiento, se puede acercar a cualquier institución de salud, sea un centro de atención primaria, sea la guardia, sea su médico de cabecera o alguna institución. Y lo importante es saber que a partir de ese conjunto de síntomas que se configura un caso sospechoso, se va a generar una planilla de notificación, que nosotros es una cuestión más interna, y se va a pedir el aislamiento", añadieron.

En este marco, explicaron que "los primeros días es el periodo de más contagiosidad, porque es donde más virus hay que es donde un mosquito hembra pica, y de ahí sí se convierte en vector, pudiendo contagiar al resto de la comunidad. Por eso, aunque a veces a la gente le parece exagerado, que tiene que estar encerrado en su casa, es importante. Y no es solo estar encerrado en su casa, digamos, es también dentro de su casa estar aislado, que nos ha pasado de hacer bloqueos de casos positivos, que están en el patio, y es lo mismo".

Una vez confirmado el caso, el sistema de salud se encarga de hacer un seguimiento del paciente a partir de una planilla. "Se concurre a domicilio, se llama telefónicamente, se hace un seguimiento. Y acá sí es importante también tener en cuenta que la fase de mayor riesgo, digamos, de evolución del dengue, o formas graves de dengue, que es por ahí un poco lo que asusta a toda la comunidad, es pasado ese período, entre los tres a cinco días de fiebre, cuando ya empieza en general a bajar las fiebres, donde pueden aparecer las principales consecuencias de la enfermedad, que tienen que ver con dolor abdominal, diarreas, manchas de sangre en la piel, por ahí no se sabe definir, pero manchas nuevas, manchas que antes no estaban, alteración del sensor, nosotros le llamamos alteración de la conciencia, que la persona empiece a perderse, a estar con más sueño, a tardar más en las respuestas. Cualquiera de esas situaciones nos tienen que hacer llamar urgente a los sistemas de salud, en el marco de que no esté siendo ya acompañado telefónicamente, qué es lo que solemos hacer", aseguraron.

"Después estamos trabajando en territorio fuerte, en promo prevención, tenemos con nosotros los promotores de salud, que están formando parte siempre de atención primaria y también de los bloqueos, y trabajan articuladamente", señalaron. Cabe destacar que estas acciones se hacen en función de casos sospechosos.

Por su parte, Luciano Gentile, encargado de los bloqueos, explicó que "cada vez que llega una notificación de síndrome febril o algo en específico, y en este caso de dengue, lo que se hace es el bloqueo. Articulamos junto con la Dirección de Dromatología, Atención Primaria de la Salud, y también convocamos a promotores".

"Tenemos todas las semanas bloqueos por hacer, en lo que consiste es en vigilar la cuadra donde está el caso sospechoso y las nueve cuadras de alrededor. Eso es una tarea importante, lleva alrededor de tres o cuatro horas en la mañana, porque hay que ingresar a cada domicilio, pedirle al vecino que nos deje ingresar para corregir algún hábito que pueda hacer desencadenar en que crezca el vector. Entonces ahí lo que hacemos es vigilar que no hayan larvas y que no haya el mosquito adulto. Y otra parte importante es detectar si hay sintomáticos en la zona y en la cuadra, en las nueve cuadras que les digo y en la cuadra donde vive el caso sospechoso. Una vez que dejamos el mensaje, tienen que tener en cuenta que esos síntomas pueden aparecer de siete a diez días, así que también les damos indicación de qué hacer en esa situación de que aparezcan síntomas compatibles con dengue, siendo que son de la zona del caso sospechoso", aseguró.

Y sentenció: "Hay que recordarle a la población no dejar ni siquiera una tapita con agua, porque crece hasta ahí, botellas, el agua de lluvia, encontramos en distintos barrios un montón de tachitos con agua de lluvia para las plantas y ahí puede crecer el vector. Y bueno, dar vuelta todo, cosa que no se pueda romper o pinchar, dar la vuelta o secarla".

Al mismo tiempo, Gentile aseveró que "ahora estamos trabajando justamente en otra zona y las larvas se están encontrando. Y el mosquito adulto también. El tema es que hasta el momento no teníamos el mosquito infectado. Pero bueno, larvas y mosquitos se venían encontrando en cada bloqueo".

Por otro lado, resaltó que "la mayoría de las personas que padecen dengue son asintomáticas. Por eso trabajamos sobre todos los casos sospechosos de la misma manera. No esperamos ninguna confirmación, se trabaja de la misma manera. Y por eso también las acciones de la comunidad son las más importantes".

Con respecto a las fumigaciones, explicaron que "actúan sobre el mosquito que está volando. No actúa sobre los huevos ni la larva. O sea que en realidad lo fundamental es que tomemos conciencia todos, la población, nosotros, la importancia es evitar los criaderos del mosquito. La fumigación dura unas horas y un día nada más. No va a cambiar todo lo demás. Y puede crear falsas expectativas".

"La población tiene que entender lo que necesitamos mucho de la población porque son cosas cotidianas y cosas que hay que trabajar todo el año. Las fumigaciones siempre lo hacemos en enero, febrero y marzo y nos olvidamos. Los huevos perduran todo. Aunque tengamos helada, el huevo sigue estando. Entonces tenemos que trabajar todo el año con esos cuidados", afirmaron.

"El mosquito está en Olavarría, eso es lo que tenemos que entender", concluyeron.