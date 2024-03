Rago sobre su salida de Salud: “no logré estar cómodo”

“No me pude adaptar a este nuevo esquema, no me sentí cómodo”, expresó el Dr. Gustavo Rago tras su renuncia al cargo de subsecretario de Dirección Médica.

Rago llegó a la gestión en diciembre de 2023, cuando el intendente Maximiliano Wesner presentó el Consejo Administrativo de Salud.

Tres meses después, le presentó su renuncia al jefe Comunal. “Vendrá gente con otras ideas y por ahí con más empatía con el resto del equipo”, expresó en declaraciones a Desayuno con Noticias de Radio M.

“La idea mía era tratar de formar un equipo de trabajo y por eso elegí a dos profesionales excelentes”, dijo en referencia a los doctores Nagel y Pereyra Díaz, quienes también dieron un paso al costado. En ese sentido, comentó que “estaba convencido de que era una etapa de transición para luego dejar a esta gente mucho más joven que yo y con muchas ganas de trabajar. Pero bueno, por circunstancias de la vida no se dio”.

Asimismo, señaló: “no logramos tener la empatía para poder ensamblarnos. Y creo que lo más sano para el Municipio y para el Intendente era dar un paso al costado”. Además, aseguró que siente “frustración por no poder llevar adelante lo que uno pensó cuando lo fueron a buscar”.

“Estamos formados para tomar decisiones rápidas. Yo vengo de la escuela vieja, y no me pude adaptar a este nuevo esquema, no me pude sentir a tono y no me pude sentir cómodo”, lamentó, y añadió que “vendrá gente con otras ideas y por ahí con mas empatía con el resto del equipo”.

De todas maneras, pidió “desdramatizar” su salida ya que “el Hospital sigue funcionando igual con sus blancos y sus negros, que tuvo siempre. Tiene un excelente plantel de profesionales”.

La situación del Hospital

Rago también se refirió a la situación que atraviesa el Hospital Municipal respecto a los reclamos salariales llevado a cabo por el Sindicato de Trabajadores Municipales del Olavarría.

Si bien dejó en claro que el reclamo salarial fue “justo”, dijo que “los próximos paros tendrían que ser fuera del ámbito hospitalario, es muy duro, estamos jugando con la salud de la gente”.

“Hoy le toca a un tal Fernández y un tal Gómez, pero mañana te va a tocar a tu hermano o a tu padre o a tu hija. Y ahí es donde vamos a replantear y vamos a ver que por ahí la manera de hacer paro sería otra”, sentenció.

En ese sentido, contó que actualmente hay seis pacientes con cáncer del colon en lista de espera: “estamos trabajando con un solo quirófano”.

“Aunque el reclamo edilicio del quirófano es justo, creo que 60 días de gestión fue muy poco para poder haber resuelto esto y fue muy duro el paro, y eso nada más ni nada menos reflejó en la mala atención del más vulnerable que es el paciente con carnet hospitalario, que no puede ser atendido en otro lugar que no sea el hospital”, indicó.

El doctor señaló que el paro “fue muy salvaje, muy duro”, y que “hay tiempos para hacer las medidas, canales de diálogo. En este país como estamos viviendo, con la crisis que estamos viviendo, tenemos que dejar de ser tan intransigentes y ser más empáticos con el prójimo. Hay que ser más empáticos con el usuario, con el paciente de carnet hospitalario que si no se opera en el Hospital no tiene otra chance”.