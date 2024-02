Pedro De la Vega: “Me dijeron que le pegue yo y me dio confianza”

El pasado sábado, Seattle Sounders tuvo su primer partido oficial en la edición 2024 de la MLS y en sus primeros minutos en la máxima categoría del fútbol de Estados Unidos, el olavarriense marcó un gol y habló con la prensa.

Pedro De la Vega y Andrew Thomas fueron los elegidos para brindar la conferencia de prensa post derrota 2 a 1 ante Los Ángeles F.C. y el futbolista de Olavarría comenzó diciendo: “Estoy contento por el debut, pero obviamente también enojado por el resultado”, para después explicar que “uno quiere ganar más el primer partido, por la importancia de empezar ganando”.

“Se vieron costas buenas, fue un partido parejo y hasta lo último buscamos el empate, se hicieron cosas muy buenas y muchas también para corregir”, analizó el futbolista de Lanús que también habló sobre su desempeño: “Entré en un partido muy rápido, me sentí bien en el aspecto futbolístico, pero noté la falta de ritmo y desde ese lado necesito mejorar porque sentí que no estaba más dinámico, no estuve tan rápido”.

A pesar de su crítica, De la Vega completó 26 minutos con tres gambetas realizadas, cuatro duelos ganados y un gol: “Mis compañeros me dieron confianza, me dijeron que le pegue yo”.

“Era un gol importante porque era descontar y teníamos tiempo de empatar”, afirmó “Pepo” que además explicó que “estaba tranquilo, miré un poco al arquero, pero sabía a qué palo patear y por eso abrí el pie”.

Por último, el olavarriense contó su periplo antes del debut que incluyó un viaje a Canadá para conseguir la VISA y sentenció: “Aprovecho a mandar saludos a Argentina, siempre están muy presentes”.