El transporte público en "estado de emergencia" le permitiría al Ejecutivo volver a aumentar el boleto por decreto

La quita de subsidios nacionales al transporte público en Olavarría tendría un fuerte impacto en la economía de los usuarios: el boleto aumentaría un 260%. El dato surge de una publicación que hizo el concejal y presidente del Bloque Unión por la Patria Federico Aguilera el último miércoles en sus redes sociales.

Actualmente, el boleto cuesta $261,22 y pasaría a costar $940,32 impactando directamente en los usuarios que día a día usan el transporte urbano (Tu Bus) como el interurbano (Las Sierras SRL), “castigando a trabajadores, estudiantes, jubilados y vecinos” expresó en sus redes el presidente del bloque de Unión por la Patria y afirmó que “el ajuste a las provincias y la represalia del presidente Javier Milei a los que no piensan como él, ya empieza a tener consecuencias en nuestro municipio”.

Tras la caída de la Ley Ómnibus y en medio de una tensa disputa con los gobernadores, el gobierno nacional quitó todos los subsidios a las empresas de transporte público de pasajeros a las provincias, liberó el precio de los colectivos en las ciudades y eliminó el Fondo Compensador del Interior. Este fondo es el que subsidia el valor del boleto en el interior.

En su diálogo con Radio Universidad FM 90.1, Federico Aguilera comentó que el dia Jueves 15 del corriente mes tuvieron una reunión entre Mercedes Landívar quien es la Jefa de gabinete municipal, funcionarios y representantes de las empresas de transportes, donde discutieron la posibilidad de que los colectivos dejen de circular debido a la pérdida de subsidios. “Se está trabajando desde la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Olavarría para encontrar alternativas y evitar esta situación” anunció Aguilera.

Por parte de la empresa, la quita del subsidio significaría una manera abrupta en la que tendrán que ajustar el servicio, reduciendo la circulación de unidades para disminuir los costos en combustible y en personal o aumentar el costo del boleto a mil pesos. No sería posible un servicio de transporte público en la ciudad de Olavarría si no cuenta con una cantidad de usuarios que use el servicio.

En estas reuniones se presentó la posibilidad de enviar al Concejo Deliberante un proyecto de declaración de emergencia de transporte público, como lo hizo Bahía Blanca y otros municipios, precisamente para tomar medidas inminentes para tratar de resolver esta cuestión. Entonces, declarando la emergencia del transporte público ”permite a la municipalidad tomar medidas inmediatamente salteando algunos canales administrativos, como por ejemplo, adecuar la tarifa nuevamente sin pasar por el Consejo Deliberante y hacerlo a través de un decreto para nombrar una medida. Esto, te da la posibilidad de que el municipio pueda accionar de manera inmediata para tomar medidas”, aseguró el referente de Unión por la Patria.

“Esperamos que en marzo se tenga una resolución del conflicto ante la situación que nos ha dejado el gobierno nacional y para que no haya una reducción drástica de las unidades que circulan y un boleto a mil pesos que es impagable para muchos sectores” declara Federico Aguilera a la espera de una respuesta ante la crisis del transporte público.

Fuente: Victoria Brauton - Agencia Comunica.