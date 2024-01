Defensa Civil emitió consejos para evitar incendios forestales

Desde la Dirección de Defensa Civil del Municipio, en una labor conjunta con Bomberos Voluntarios de Olavarría, se elaboró un documento con el objetivo de incrementar los esfuerzos preventivos y solicitar a la comunidad que tome los recaudos pertinentes para evitar el registro de incendios de dimensiones, un riesgo que se incrementa debido a las condiciones climáticas registradas durante las últimas semanas.

Al respecto, vale mencionar que además de la ola de calor reinante debe tenerse también en cuenta la escasez de lluvias, que apenas se constituye de unos pocos milímetros en lo que va del año, lo que se traduce en la cifra más baja, al menos, de los últimos años.

Para tomar dimensión un informe realizado desde la Dirección de Hidráulica da cuenta que en el 2022 las precipitaciones fueron superiores a los 130 milímetros, mientras que en 2023 la cifra se redujo a cerca de la mitad (76 milímetros). En lo que va de enero del 2024 los registros han sido prácticamente nulos.

Con este panorama es que desde Defensa Civil se enfatizó que debido a las altas temperaturas registradas ya han comenzado los servicios de extinción de incendios forestales en distintos sectores de la ciudad y el campo. En ese sentido, ante el aumento de la demanda, se estima que los tiempos de respuestas en algunos sectores pueden ser más amplios y aquí el temor de que puedan darse consecuencias más graves. Es por ello que se hace hincapié en cuestiones a tener en cuenta.

Foto: Gentileza Enrique Zelaya.

Con respecto a predios se aconseja y se solicita también mantener pastos cortos y limpieza de terrenos, principalmente en las cercanías de las viviendas.

Se explicó que las estadísticas del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios registran una gran cantidad de incendios forestales, con el dato preocupante que en algunos casos deben concurrir en reiteradas ocasiones a un mismo lugar. Vale tener en cuenta también que provocar un incendio, sea por imprudencia, negligencia o desconocimiento está penado por la Ley.

En concreto, se solicita que a la hora de hacer una quema controlada comunicarse primero con bomberos para que estén en conocimiento. La quema deberán comenzarla a primera hora del día, teniendo en cuenta el corta fuego y dirección del viento y no deberán retirarse del lugar hasta que el mismo no haya sido extinguido. Esta tarea debe ser realizada con personal capacitado, atento a los rollos de pasturas, que deben ser colocados no en forma lineal y compacta, ya que de esta manera al encenderse uno se encienden todos. Se debe siempre dejar un espacio entre los mismos. Por emergencias siempre tener a disposición los siguientes números: 100, 422222.