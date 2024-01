Fuerte choque entre un camión y una moto: el motociclista circulaba sin licencia ni seguro

Un camión y una moto protagonizaron un fuerte choque en la intersección de Rossi y Pellegrini este viernes por la noche. Pese a la violencia del impacto no hubo que lamentar heridos.

Al arribar al lugar, el personal del Comando de Patrullas de Olavarría le solicitó al conductor de la motocicleta la documentación obligatoria para circular. Sin embargo, allí se constató que no poseía licencia de conducir, VTV, seguro obligatorio y tenía la cédula verde vencida y a nombre de un tercero.

En este marco, se le labro un acta provisoria por "Infracción de tránsito Arts. 34, 40 inc. A, B, y C; y 77 inc. Y y X de la Ley 24449".

La Motomel S2 y la cedula del rodado fueron retenidas y el hecho cuenta con la intervención del Juzgado de Faltas de Olavarría.