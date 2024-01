“Chino” Lindner: “Fue algo de un día para el otro que no me esperaba”

Días atrás se confirmó que Tomás Lindner probará suerte en el ascenso italiano e instalado en el Sporting Catanzaro contó, a la prensa del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría cómo se dio la oportunidad.

Después de jugar el Torneo Regional Amateur para Municipales, un llamado que primero pensó se trataba de una broma lo puso pocos días después en la lejana Italia, para pasar a formar parte del plantel del Sporting Catanzaro que compite en la liga regional Pugliese de Calabria.

“La llegada a Italia se me dio con muchísima sorpresa, realmente fue algo que salió de un día para el otro y no me esperaba para nada. Yo estaba trabajando en el medio del campo y me llegó el llamado así que fue algo increíble”, comenzó diciendo Tomás Lindner y agregó: “Charlamos, pensé en principio que era una broma. No entendía mucho el italiano encima, pero después me volvieron a llamar, se concretó y ahí sí salí a buscar pasaje y lo conseguí para el otro día”.

“Tuve que armar el bolso rápido y partir para acá. Fue así, increíble”, dijo a la prensa del STMO, ya instalado junto a sus nuevos compañeros en la casa que el club italiano puso a su disposición.

“Es todo nuevo, yo no hablo nada italiano, llegué en un avión a Roma y de ahí tuve que ir en tren a una parada de colectivo y ahí hasta Catanzaro, que es la ciudad en la que estoy ahora. El presidente me fue a buscar a la Terminal, me trajeron a una casa muy hermosa en la que estoy. Me recibieron bárbaro, justo hay otros chicos argentinos que me hicieron sentir súper cómodo, así que en ese sentido estoy muy feliz”, remarcó.

Esta oportunidad le llega pocas semanas después de haber recibido el golpe más duro de su vida: “Fueron tiempos de mucha incertidumbre, esas cosas que tiene la vida, justo hace un mes que había fallecido mi mamá y estoy seguro de que esta es una señal de ella. Le encantaba el fútbol, me seguía a todos lados. Por eso digo que es una señal que me ha mandado”.

Cuando habla sobre el recuerdo que se llevó de su paso por Municipales, cuenta que “justamente les mandé un mensaje al grupo de los chicos de Municipales y también les envié un mensaje a los dirigentes del Club porque estoy muy agradecido del trato que tuvieron conmigo en estos meses. Es más, yo ya estaba preparado para arrancar la pretemporada ahí este lunes y a último momento me apareció esta sorpresa”.

Por último, el “Chino” no se olvidó de las entidades locales que le dieron la chance de su presente: “Estoy agradecido, muy agradecido con todo Municipales, desde el primer compañero hasta el último, cada dirigente, cada integrante del cuerpo técnico... El trato que tuvieron conmigo, y más allá de lo futbolístico resalto la empatía que tuvieron conmigo cuando me tocó atravesar ese problema familiar tan serio. Así que les dije agradecido de corazón porque les debo bastante a ellos y a todo Municipales”.

Fuente: Prensa STMO