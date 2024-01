David García Lorenzo: “Se termina una etapa muy buena para Racing”

En la noche del pasado domingo, Racing volvió a caer ante Kimberley y ya eliminado del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A, David García Lorenzo habló con la prensa.

“Estoy súper orgulloso del plantel que tenemos, de la calidad de personas que hay en este grupo más allá de grandes jugadores” comenzó diciendo David García Lorenzo culminado el partido que significó la eliminación del “Chaira” del Torneo Regional Amateur y agregó: “Les pregunté a mis jugadores si se habían guardado algo y me respondieron que no, así que eso me deja muy tranquilo”.

El DT marplatense sostuvo que la derrota del equipo olavarriense significa que “se termina una etapa muy buena para Racing, todo el año con doble campeonato, fueron muchos partidos y como Racing quiere ser protagonista se nos venía complicando y ahora vamos a tener una semana de vacaciones para empezar de la mejor forma lo que nos toca que es en lo inmediato”.

“Hay una conocida frase que dice `vencedores vencidos´ y soy un convencido que en aquel vestuario los hay y acá, mis jugadores son muy exitosos, así lo siento yo” aseguró orgulloso el “Chueco” que además tuvo tiempo para realizar un breve análisis de la derrota 2 a 0 ante el “Dragón”.

“Me gustaría ver el partido otra vez antes de poder hacer un análisis, porque acá lo vive diferente con muchas emociones, pero vi un Racing protagonista que buscó el arco ante un rival que sabe que juega al contragolpe y tiene un arquero maravilloso, le salvó gran parte de este partido”, sostuvo el entrenador que se tomó largos minutos para hablar con sus dirigidos.

El DT que asumió en mayo del 2023 no olvidó hacer mención a lo extra futbolístico y afirmó que “Racing jugó bien los dos partidos, pero sabemos lo que pasa afuera del campo de juego, dentro fuimos competitivos y me deja tranquilo”.

“Ojalá ascienda Kimberley así no está en el torneo el año que viene”

Por último, el ex futbolista agradeció a “la gente de Olavarría por el apoyo, emocionaba entrar a la cancha hoy y a la dirigencia por permitirnos trabajar de la manera que lo hemos hecho”.