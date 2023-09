Básquet Local: amplios triunfos de Estudiantes, Racing y Ferro

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría tuvo acción en tres escenarios y tres amplias victorias.

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes no tuvo inconvenientes para derrotar por 84 a 37 a San Martín. Franco Piccinelli con 27 puntos fue el máximo anotador del partido.

Dominador de principio a fin fue el "Bata" a pesar de que debió lidiar con las bajas de varios de sus jugadores por un error administrativo. Resulta que, a poco de iniciar, tres de los basquetbolistas citados no figuraban habilitados y no pudieron ser de la partida, pero no fue problema la plantilla reducida y los guiados por Mauricio Beltramella en el banco y Federico Silveyra en la cancha, obtuvieron su segundo amplio triunfo.

Por otro lado, en el Willy Matos, Racing de La Madrid también aseguró su segunda conquista del certamen al derrotar a Loma Negra por 67 a 45. Simón Nieto, del equipo local fue el máximo anotador con una veintena de puntos.

Cerrando la jornada, Ferro venció 96 a 75 a Chacarita y logró su primera conquista. Se destacó Tomás Pietrafesa que anotó 23 unidades para el “Carbonero”.

La fecha se cerrará el venidero lunes en el Duggan Martignoni cuando Independiente reciba a El Fortín.