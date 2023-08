Bomberos: nuevos avances en materia de certificaciones nacionales

Este fin de semana se desarrolló en la localidad de 9 de Julio en el predio de la Sociedad Rural, la reunión mensual federativa que tiene como objetivo el tratamiento de diferentes temas en común entre las diferentes asociaciones de Bomberos Voluntarios que componen a la Provincia de Buenos Aires. Durante esta jornada, se llevaron a cabo las reuniones de los sistemas de Ética, Capacitación, Operaciones, Fondo Mutual Federativo y Consejo Directivo.

En la reunión, se eligió al cuartel de Olavarría como sede para la realización de la Cuarta Reunión Federativa a llevarse a cabo en noviembre de este año; y se programaron capacitaciones para los meses de agosto, septiembre y octubre a desarrollarse en el Centro de Entrenamiento Federativo (CEFEB), siendo instruidos por personal del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, mientras que nivel Regional se llevarán cabo capacitaciones sobre rescate vehicular y utilización de equipos autónomos. Además, se realizaron disertaciones sobre uso de plataforma GIB, Documentación y Ley 13802, participando de esta última el Sub Oficial Marcelo Vuksinic.

Además, se trabajó en la próxima Certificación, que se realizará en instalaciones del centro de entrenamiento Federativo CEFEB ubicado en la vecina ciudad de Tapalqué encontrándose representada nuestra institución por la Sub Oficial María Bevaqua. Allí también procederá a certificar la primera Brigada Internacional Usar Brec, convirtiéndose en la 8va a nivel mundial

Por el Consejo Directivo y representando a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría participó el presidente Hugo Fayanas, vocal titular de la Región Centro Centro. Por Capacitación lo hizo el Comandante Mayor Javier A. Domínguez Subdirector Provincial de Capacitación. Por último, en representación de la Región Centro Centro estuvo presente el Sub Oficial Emilio Hernández Sub Director Regional de Capacitación. El sistema de Ética fue representado por el Director Regional de Ética Emiliano Anido, mientras que en representación del Sistema de Operaciones lo hizo el Sub Oficial Facundo García.