Arouxet: “Nos están dejando un sistema de salud destruido”

Durante la sesión ordinaria del HCD de este jueves, la concejal y candidata a intendenta de Ahora Olavarría, Celeste Arouxet, cuestionó con dureza “la ineficiencia en la gestión municipal” y “la falta de respuesta del Municipio a los problemas del Hospital”.

En ese sentido, pidió que “reconozcan los errores y se trabaje en mejorar el sistema” y que dejen de “desviar la atención hacia la oposición en lugar de solucionar los problemas”.

El sistema de salud fue el principal punto que se trató durante la sesión. Luego de las críticas de parte del interbloque Unión por la Patria y de la respuesta de la oposición, Arouxet aseguró que desde el oficialismo “siguen negando lo que está pasando y lo peor es que se enojan”.

Días atrás, el subsecretario de Gobierno, Emilio Vitale, compartió en su Twitter una nota del secretario de Salud Germán Caputo con un medio local donde aseguraba que la oposición “nunca había pisado el Hospital”. Allí, Vitale mencionó a Maximiliano Wesner y a Arouxet y expresó que “en época de pandemia el esfuerzo fue doble (sin perder vacunas), antes de hablemos sin saber. ¡La salud no es para bastardear!”.

La líder de Ahora Olavarría recordó estas palabras, trató Vitale como “el vocero más caro que tiene el Municipio” y sostuvo: “yo le pido a ellos que dejen de bastardear el sistema de salud de Olavarría”.

Respecto a Caputo, señaló que “¿Sale a decir que nunca pisaron el Hospital? Que lea el Whatsapp mejor, está faltando a la verdad. Que diga las veces que fui a la oficina de él, porque no necesitaba hacerlo público a los medios ni hacer un pedido de informe. Me reuní con él y con la doctora Silvina Guanuco varias veces por problemas graves. Que diga cuando yo enviaba a la gente a sacar turno y me decían que no andaba el tomógrafo”.

Además, manifestó que “tengo que escuchar que poco más le tenemos que hacer un santuario a Caputo. ¿Y cuál fue el error de Caputo?, meter su gestión como médico con la política. Porque vos te tenés que dedicar a ser secretario de Salud y esa es tu función”.

“Si no reconocen el error vamos a estar siempre en la misma. Nos dicen que está todo bien, en nombre de Caputo, y a los tres días hay prácticamente una intervención del Hospital Municipal con Hilario Galli”, indicó, y añadió: “¿Qué pasaba si en lugar de salir terceros salían primero? ¿No pasaba nada? Seguíamos con las guardias sin cubrir, con los turnos sin dar, con el tomógrafo sin funcionar, con los médicos tratándonos como nos tratan”.

Además, Arouxet expresó que “lo que nos están diciendo es que nos están dejando un sistema de salud destruido. Así que háganse cargo de una vez por todas. Con la vida no se juega. Meten a la oposición en el medio porque no pueden resolver el error. Y lo meten Caputo a hacer política porque ya no saben a quién blanquear que tenga mejor imagen para dar un testimonio”.

“Desde nuestro espacio cada una de las propuestas para resolver cada problemática que tenemos porque la vivimos, no tenemos la suerte de otros que no tienen que ir al Hospital”, señaló.

Para cerrar el tema del sistema de salud, dijo que este se basa en tres pilares: el factor humano, el factor económico y el factor tecnológico. “A los tres los destruyeron”, aseguró.

Críticas a la gestión financiera

Otro de los puntos cuestionados al Ejecutivo durante la sesión de este jueves fue la gestión económica. Desde su bloque se solicitó un pedido de informes respecto a la situación financiera del Municipio y a las políticas para revertir la situación.

La concejal describió la situación económica como “más que alarmante” y recordó el déficit que había denunciado semanas atrás. “En ese momento pedimos respuestas y no nos dan las respuestas y el déficit sigue creciendo. Y llegamos a un punto donde el mes pasado prácticamente no había para pagar los sueldos del Municipio si no ingresaban pagos ¿Y cuál fue el primer manotazo adobado de siempre? Aumento de tasas”, sostuvo.

Respecto a este aumento de tasas, manifestó que si bien se dio “en un año hiperinflacionario”, el incremento “ya superó la inflación. Recordemos el aumento de enero del 45% y el de ahora del 50%. La acumulada de enero a agosto ya superó el 100%. Ya le ganamos a la inflación en el incremento de tasas”.

En ese sentido, comparó a Olavarría con municipios como Tandil y Junín: ¿Por qué ellos tuvieron superávit? Si la inflación es la misma. La respuesta es sencilla, gestión. Ellos saben de cuidar los recursos de los ciudadanos a los que representan y cuidan el dinero, por lo que obviamente tienen un crecimiento que en los últimos años nos sacó ventaja años luz”.

“Cuando vos buscas explicaciones que te digan cómo vamos a salir de esta, siempre se buscan causas externas. Nunca la culpa es del Municipio”, dijo.