Infoeme | policiales | Sub DDI Olavarría - 24 de Julio de 2023 | 10:16

Tras una semana de búsqueda, no se sabe nada del olavarriense desaparecido El hombre de 64 años que se encontraba en situación de calle todavía no aparece y la Sub DDI solicitó que cualquier dato útil para encontrarlo sea informado.

La Sub DDI de Olavarría informó que luego de una semana de búsqueda el olavarriense de 64 años que fue reportado como desaparecido no aparece y solicitaron a la comunidad que ante cualquier dato útil para encontrarlo se comuniquen con las autoridades. Osvaldo Felipe Díaz fue reportado como desaparecido por su familia y el lunes 17 de julio, hace exactamente una semana, las autoridades policiales difundieron sus datos en los medios de comunicación de Olavarría y la zona. No obstante, por el momento no hay noticias de su paradero. Luego de la difusión de su búsqueda, fuentes policiales detallaron a Infoeme que la principal complicación que tiene el caso es que se trata de una persona que se encuentra en situación de calle y no tiene un domicilio fijo. Asimismo, indicaron que hasta el momento no hay elementos con indicios suficientes para iniciar con rastrillajes. La búsqueda avanza con la toma de testimonios a familiares y conocidos. No obstante, solicitaron que ante cualquier información que se pueda arrojar en torno al paradero de Díaz sea reportada a los investigadores al siguiente número telefónico: 02284-431065. Características del desaparecido El hombre tiene 1.60 de estatura, tez trigueña, cabello largo de color oscuro y contextura delgada, cuando fue visto por última vez vestía un pantalón de jean color celeste, un buzo, campera negra y zapatillas. Además, tiene un tatuaje de una espada en uno de sus antebrazos y en el otro dos tiene águilas juntas. Compartirla WHATSAPP