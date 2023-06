Vecinos del edificio que se prendió fuego reclaman por energía eléctrica

Durante el mediodía del sábado la ciudad se vio conmovida por un incendio de gran magnitud en un edificio céntrico ubicado en Dorrego y Moreno. Matías Pérez, es uno de los vecinos afectados por la falta de suministro eléctrico que se cortó en medio de la evacuación. En dialogo con Infoeme reclamó por la energía y pidió presencia del Intendente.

“Estamos sin energía eléctrica desde el día del siniestro” aseguró Matías quien destacó el trabajo de todo el personal en medio del incendio. “Excelente laburo de todos, pero estamos sin luz y queremos respuesta, que el municipio venga a hablar, que se acerque a ver si la gente necesita nada, algo”, reclamó.

En este sentido explicó: “Esto no es sólo por mí, me preocupan los chicos, la gente mayor, tenemos gente postrada, gente en sillas de ruedas, estamos sin energía y no andan los ascensores”.

“Acá hay 100 departamentos hasta el día del siniestro había ocupado 90, ahora hay gente que se está yendo porque no hay luz y no se puede vivir, no tengo, yo muy claro, pero creo que es responsabilidad del Municipio chequear que está todo bien y de la parte técnica Coopelectric”, sostuvo.

Por otra parte, se refirió al Municipio y cuestionó: “No tenemos nada, del municipio nos trajeron una bolsa con cuatro paquetes de fideos, nos mandan comida como si esto fuese un comedor, nosotros queremos luz, acá somos gente que labura, comida no falta”.

“Nosotros estábamos esperando a Ezequiel, vino a sacarse una foto el día del siniestro al lado de los bomberos y no vino más, y nosotros somos gente que lo apoyamos a él en su momento, soy un ciudadano que paga los impuestos y me siento desamparado”, cuestionó.

Y agregó: “Habría que tener respuesta de los que nos cuidan, acá el edificio tiene todo en regla, hace un mes hicieron una inspección y estaba todo en regla, ahora pasó esto y no nos quiere poner la luz”.

Al mismo tiempo, acusó: “No entendemos si es algo político, si es contra el edificio, porque acá la gente paga los impuestos, los dueños están al día, eso te lo puedo garantizar, están los papeles, acá estamos al día con el tema de barrido, limpieza, luz, agua, todo, entiendo la burocracia, pero no se puede vivir así, es insostenible”.

Para cerrar, expuso: “El dueño, que se está aportando re bien, había alquilado un generador para los que nos quedamos acá, ahora van a traer otro generador más grande, que pagamos entre todos los vecinos, para poder darle luz al edificio”.