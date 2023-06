Pedro De la Vega: “Había estado practicando definición”

El futbolista olavarriense que marcó uno de los goles y asistió en el restante, habló luego de la victoria de Lanús ante Atlético Tucumán en la continuidad de la Liga Profesional.

“Estuve practicando definición en la semana, había tenido muchas chances en el campeonato y no venía convirtiendo. Por suerte se me abrió el arco, y para un delantero es importante como también poder asistir. Me voy contento”, manifestó el delantero ante los micrófonos de Fortaleza Granate.

Por otro lado, también analizó el partido en sí, y los dos tiempos que fueron muy diferentes:“Fue un partido duro, contra un rival que sabíamos que iba a ser complicado. Queríamos quedarnos con los tres puntos y seguir haciéndonos fuertes de local, y por suerte lo conseguimos. En el primer tiempo quizá jugamos mucho más arriba, presionamos bien alto. En el segundo ellos agarraron más la pelota y tuvimos que retroceder un poco. Los partidos se dan así, y el rival también te lleva a eso. Intentamos seguir proponiendo, pero tuvimos que aguantarlo y jugar de otra manera”.

Por último, valoró seguir sumando como local y pidió cambiar la imagen fuera de casa: “En la Fortaleza nos tenemos que hacer duros, pero también hay que mejorar como visitantes que no venimos bien. Pudimos sacar más puntos y quizá nos costó en los últimos partidos. Vamos a buscar eso, nos lo debemos como equipo también”.

Fuente: Fortaleza Granate