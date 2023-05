Red Solidaria asiste a más de 500 familias: “Siempre hubo necesidades, pero había trabajo”

En medio de la crisis que se vive en el país, Infoeme consultó con Red Solidaria cuál es la situación que atraviesan y cómo llevan a cabo su trabajo diario frente a la demanda. En este marco, Ramón Leguizamón, coordinador del espacio que asiste a más de 500 familias planteó: “Siempre hubo necesidades, pero había trabajo”.

Hasta el mes de abril, la Red Solidaria asistía a 470 personas de la ciudad, pero ese número se incrementó en los últimos días: “Se sumaron familias y ahora son más de 500”, indicó y detalló: “Ayudamos con lo que es ropa, calzado, alimentos no perecederos y ahora con artículos de invierno”.

“No llegamos a todas, por la demanda que tenemos y por la poca colaboración de la gente que estamos recibiendo”, aclaró Leguizamón y precisó: “Nosotros recibimos ayuda solamente de la gente que viene y trae donaciones, no recibimos nada del Estado”.

Frente a esto último reclamó: “Hace rato estamos pidiendo un lugar para poder trabajar y no hemos recibido ninguna respuesta de nadie, antes estábamos en Pueblo Nuevo, pero ahora estamos recibiendo y entregando en mi casa, es muy complicado porque no tengo el espacio suficiente para tanta demanda”.

“Estamos haciendo hasta lo imposible, pero se pone muy complicado porque no tenemos ayuda de ningún lado, dependemos de la voluntad de la gente común que es la que siempre colabora”, insistió angustiado por el escenario económico.

Seguidamente, sostuvo que “los comedores están más complicados” y explicó: “Ellos tienen que darle de comer a los chicos cada fin de semana y se les complica con el tema de alimentos, nosotros cuando nos sobra colaboramos con ellos también”.

La Red Solidaria lleva 16 años de trabajo en Olavarría, sin embargo, afirmó Leguizamón, el escenario actual “es algo impresionante, no se lo había visto nunca” y denunció: “Que el Estado no te haga caso, no te quiera atender, no te quiera dar la mano, es increíble, estamos haciendo un trabajo que tienen que hacer ellos”.

“En Olavarría arrancamos con dos familias puntuales, de ahí para adelante se empezó a incrementar. Siempre hubo necesidades, pero había trabajo, de una forma u otra las familias se podían acomodar, ahora lamentablemente no hay trabajo y no alcanza. Hay muchas familias que están alquilando, hay una familia que estamos asistiendo que en cualquier momento va a quedar en la calle y nosotros no podemos hacer nada”, cerró.