"A las nenas les pedían que se bajen la bombacha y a los nenes les hacían mover la cola"

En las últimas horas se conocieron detalles escalofriantes sobre los presuntos abusos cometidos por tres docentes en un jardín de infantes del barrio porteño de Palermo.

La mamá de una de las víctimas relató el calvario que vivían los nenes de 4 años del jardín que funciona en la escuela primaria N° 20. “Ponían música y los hacían desnudarse. A los nenes les hacía bajar el pantalón y mover la cola, y a las nenas les pedían que se bajen el pantalón y la bombacha. Laura era la que bailaba con ellos y Camila era la que usaba el celular”, contó.

“La directora dijo que nunca hubo torta, pero los chicos aseguran que sí. Los chicos dicen que a los que no querían jugar con la canción los mandaba a jugar con arena”, dijo Mariela.

Además reveló una grave situación que le confirmó la mamá de un compañero de su hijo: “Un nene dijo que la maestra lo llevó a la dirección y abusó de él”.

Los familiares denunciaron que una docente abusaba sexualmente de los niños mientras otras maestras la grababan con un teléfono celular.

Fuentes del Ministerio de Educación aseguraron que a las docentes denunciadas "se les inició un sumario y fueron inmediatamente separadas de sus cargos mientras avanza la investigación judicial".

"Una mamá me contó una situación donde la maestra hacía un juego que no les gustaba a los chicos, lo que no me pareció nada normal", relato un familiar de los nenes presuntamente abusados. "Con el premio de darles helado o torta, hacían una ronda con una canción y los iban llevando hasta llegar a bajarse los pantalones y sacarse la ropa", relató.

"La directora está involucrada. No puede ser que no haya visto nada, son tres docentes, hay una que supuestamente estaba con el teléfono (filmando), mientras los chicos bailaban, otros dicen que en la dirección la maestra les daba torta para facilitar los abusos", dijo.

A su vez, se refirió a las ventanas de las aulas, que "estaban tapadas con cortinas, cartones, cajas y demás", y a la biblioteca del jardín, "que tiene una tela que divide la misma sala al medio. Por eso hay cosas que nosotros le pedimos explicaciones a la directora, la cual no sabe qué decir".

De igual forma, a Celina, cuyo hijo asiste al jardín número 20, le contó que "tenía un secreto que no le contaba a nadie", y que el niño de cuatro años le dijo que "la seño le hizo una broma de que se bajen los pantalones".