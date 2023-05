Newcom: Los Lobos ganaron todo, pero fueron descalificados

La 2° “Copa Sudamericana” con motivo del aniversario de la Ciudad se llevó a cabo desde el pasado jueves hasta el domingo, pero Los Lobos quedaron trunca con sus presentaciones.

En la categoría +60 participaban 20 equipos distribuidos en 5 zonas de 4 jugando todos contra todos y el equipo de Pueblo Nuevo había vencido sucesivamente a Karamba de Formosa 15/4 y 15/5, Urunday Paraná 15/13, 10/15 y 11/9 y por último al equipo de Alma y Vida, un selectivo con jugadores de Capital Federal, Buenos Aires y Entre Ríos, por un doble 15/13 clasificando para la Copa de Oro a jugarse entre los 5 ganadores de zona más el mejor segundo.

Grande fue la sorpresa cuando a través de la organización, se enteraron que habían sido descalificados por infringir la regla del libero. Tras varias deliberaciones y confirmado que el accionar de los olavarrienses era el correcto, la organización reubicó a Los Lobos en la Copa de Plata, pero por oposición de los demás equipos terminaron clasificados en la Copa de Bronce.

Pero la situación no finalizó allí, la que los rivales en la Copa de Bronce no se presentaron, objetando una disparidad de nivel elocuente de juego y a Los Lobos no les quedó más opción que retirarse de la cita sudamericana.

El plantel estuvo compuesto por Dora Merlo, Graciela Paternó, Gladys Bruno, Miriam Mosescu, Adriana Ale, Liliana Domínguez, Miguel Borghi, Gabriel Rosatto, Juan Scrimizzi, Luis Martel, Néstor Funes y Nestor López.

Además, Patricia Camino de Loma Negra que reforzó el plantel de Rayo Nacional de Jujuy y compitió en la Copa de Oro de la categoría +50.